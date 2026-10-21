Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Un rinforzo di peso per l’attacco della Caronnese, che nelle ultime ore ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Giangaspero, centravanti classe 1993 con un curriculum di oltre 160 reti realizzate tra Serie D ed Eccellenza. Un colpo di mercato importante per la società rossoblù, intenzionata a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e a mettere a disposizione dell’allenatore Andrea Tomasoni un giocatore di esperienza, qualità e grande familiarità con il gol.

Giangaspero è un nome conosciuto nel calcio dilettantistico lombardo. Nel corso della carriera ha indossato numerose maglie prestigiose, tra cui quelle di Seregno, Pro Sesto, Ponte San Pietro, Verbano, Ciserano, Scanzorosciate, Real Calepina, Leon, Cast Brescia, Ardor Lazzate, Rhodense e Arconatese. Un percorso che gli ha permesso di maturare una notevole esperienza nei campionati interregionali e regionali, distinguendosi per capacità realizzative e presenza nel reparto offensivo.

L’operazione è stata fortemente voluta dalla dirigenza caronnese, che cercava un centravanti con queste caratteristiche per completare l’organico. A spiegare le ragioni dell’ingaggio sono stati il vicepresidente con delega alla prima squadra Claudio Cassulo e il direttore generale Emiliano Nitti. «L’arrivo di Francesco Giangaspero rappresenta un tassello fondamentale per la nostra stagione. Era il ruolo scoperto che finalmente viene coperto nel migliore dei modi con un giocatore di assoluto valore e spessore», hanno sottolineato i dirigenti, definendo l’acquisto un’operazione strategica. Cassulo e Nitti hanno inoltre ringraziato Danilo Vago, responsabile scouting, per il lavoro svolto nella trattativa.

Le parole del cannoniere

Entusiasta anche il nuovo attaccante rossoblù, pronto a iniziare l’avventura con la Caronnese: «Sono davvero contento e orgoglioso di far parte della Caronnese. Arrivo in una società seria, organizzata e con grandi obiettivi, che ha dimostrato di credere fortemente in me. Voglio mettere tutte le mie energie e la mia esperienza a disposizione dei compagni e dello staff». Giangaspero ha quindi ribadito la volontà di contribuire agli obiettivi stagionali della squadra: «Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il mio contributo per raggiungere insieme i traguardi che questa piazza e questo club meritano».

Il nuovo acquisto è arrivato in un momento positivo per la Caronnese, terza nel girone A di Eccellenza con 14 punti dopo sei giornate, alle spalle delle capolista Rhodense e Legnano, entrambe a quota 16.

Domenica scorsa la squadra di Tomasoni ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Ardor Lazzate: al vantaggio rossoblù di Colombo, arrivato al 5′ della ripresa su assist di Palma, ha risposto due minuti dopo Vavassori per i padroni di casa.

Classifica Eccellenza, girone A, dopo la sesta giornata: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

21102026