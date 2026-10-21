Calcio

LAZZATE – Due nuovi innesti per rinforzare la rosa dell’Ardor Lazzate, impegnata nel campionato di Eccellenza. La società gialloblù ha annunciato gli arrivi del centrocampista Luca Bertoni, classe 1992, con una lunga esperienza tra i professionisti e anche all’estero, e del giovane portiere Robert Speziale, classe 2007, che torna a indossare la maglia dell’Ardor dopo aver già militato nel settore giovanile del club.

Il nome di maggiore esperienza è quello di Bertoni, reduce dall’ultima stagione con il Sondrio in Serie D. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, il centrocampista ha costruito una carriera importante, collezionando oltre 250 presenze in Serie C con le maglie di Südtirol, Pro Patria e Alcione. Nel suo curriculum figurano anche sei presenze in Serie B con il Carpi.

Non è mancata un’esperienza internazionale particolarmente significativa. Bertoni ha infatti giocato nella massima serie albanese con il Partizani Tirana, prendendo parte anche alle qualificazioni delle competizioni europee. In particolare, ha affrontato il Salisburgo nei preliminari di Champions League e il Krasnodar in quelli di Europa League.

Un giocatore che porta dunque esperienza e qualità al centrocampo della formazione allenata da Massimo Sala, chiamata a risalire la classifica dopo un avvio di stagione complicato.

Il secondo acquisto è Robert Speziale, portiere nato nel 2007, per il quale si tratta di un ritorno. Il giovane estremo difensore aveva già vestito la maglia dell’Ardor Lazzate nella stagione 2024/2025, giocando nella formazione Under 19. Successivamente ha maturato esperienze in Serie D con Oltrepò e Pavia, prima di tornare al centro sportivo Brera.

Con questi due movimenti la società ha scelto di intervenire su reparti differenti, affiancando a un centrocampista di grande esperienza un portiere giovane che conosce già l’ambiente gialloblù.

Domenica il pareggio con la Caronnese

Intanto, nell’ultima giornata di campionato, disputata domenica 18 ottobre, l’Ardor Lazzate ha pareggiato 1-1 in casa contro la Caronnese, conquistando un punto nel derby.

Dopo un primo tempo senza reti, gli ospiti sono passati in vantaggio al 5′ della ripresa con il giovane Colombo, classe 2007, servito da Palma. La risposta dell’Ardor è arrivata appena due minuti più tardi, quando Vavassori ha trovato il pareggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La squadra di Sala è così salita a quota 4 punti, rimanendo nelle zone basse della graduatoria, mentre la Caronnese ha conservato il terzo posto con 14 punti.

Classifica Eccellenza, girone A, dopo la sesta giornata: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

21102026