Calcio

ROVELLO PORRO – Un pomeriggio di grande calcio internazionale al centro sportivo Angelo Volontè. Mercoledì 21 ottobre, alle 13, il Como 1907 ospiterà il Manchester United nella terza giornata della UEFA Youth League, la Champions League delle formazioni giovanili. Un appuntamento davvero speciale per Rovello Porro, che avrà l’occasione di accogliere una delle società più famose del calcio mondiale, con alcuni dei talenti emergenti del vivaio inglese. Si annuncia un folto pubblico di addetti ai lavori e appassionati, richiamati dal prestigio dell’incontro e dalla possibilità di vedere all’opera i giovani protagonisti del calcio europeo.

La sfida sarà il primo atto di una giornata tutta dedicata al confronto tra Como e Manchester United: in serata, infatti, le due prime squadre si affronteranno allo stadio Sinigaglia nella fase campionato della Champions League.

Il Como di Falsini cerca la prima vittoria europea

La formazione lariana, allenata da Gianluca Falsini, arriva all’appuntamento dopo aver conquistato un punto nelle prime due partite europee. All’esordio, proprio a Rovello Porro, il Como aveva pareggiato 1-1 contro il Lipsia, grazie alla rete di Cristian Mazzara. Nella seconda giornata era invece arrivata una sconfitta per 1-0 sul campo del Feyenoord.

Il morale dei biancoblù è stato però risollevato dal successo di domenica scorsa nel campionato Primavera 1, quando al centro sportivo Volontè il Como ha battuto 1-0 l’Hellas Verona grazie a una rete di Alessio Baralla nei minuti conclusivi.

Tra i giocatori da seguire ci sono proprio Mazzara, già a segno in Youth League, e Baralla, protagonista dell’ultima vittoria in campionato. Attenzione anche a Josh Harpur, attaccante che aveva fornito l’assist per il gol contro il Lipsia, e ad Achille Tigano, altro giovane elemento offensivo della rosa. Nel gruppo figurano inoltre il centrocampista Riccardo Cassano e il difensore Cristiano De Paoli.

Manchester United, una scuola di talenti

Dall’altra parte ci sarà il Manchester United Under 19, guidato da Adam Lawrence, tecnico impegnato nella crescita dei giovani dell’Academy dei Red Devils.

Gli inglesi hanno iniziato la competizione con una netta vittoria per 5-0 contro il Sabah, formazione dell’Azerbaigian, prima di essere battuti 3-0 dall’Atletico Madrid nella seconda giornata. Il Manchester United si presenterà quindi a Rovello Porro con tre punti in classifica, contro l’unico punto raccolto finora dal Como.

Il vivaio inglese comprende diversi profili interessanti. Uno dei nomi più conosciuti è quello di JJ Gabriel, giovanissimo attaccante classe 2010, autore di una tripletta contro il Sabah e considerato uno dei talenti più promettenti dell’Academy. La sua eventuale presenza a Rovello Porro dipenderà però dalle scelte tecniche.

Tra i giocatori inseriti nell’elenco UEFA figurano anche Amir Ibragimov, centrocampista offensivo già a segno nella competizione, Bendito Mantato, esterno dotato di qualità tecniche e velocità, e Tyler Fletcher, centrocampista che ha trovato spazio anche nella recente trasferta contro l’Atletico Madrid.

Un altro nome destinato ad attirare la curiosità degli appassionati è quello di Kai Rooney, figlio dell’ex attaccante e leggenda del Manchester United Wayne Rooney. Il giovane calciatore, classe 2009, ha già esordito in questa edizione della Youth League, entrando nella ripresa della partita contro l’Atletico Madrid.

Una vetrina internazionale per Rovello Porro

La partita rappresenterà un’occasione particolare anche per il territorio. Il centro sportivo Volontè, che ospita abitualmente le gare casalinghe della Primavera del Como, diventerà per un pomeriggio il palcoscenico di una competizione europea, con la presenza di una formazione inglese dal grande prestigio.

Per i giovani lariani sarà soprattutto un banco di prova importante contro avversari abituati a confrontarsi con alcune delle migliori realtà calcistiche giovanili d’Europa.

Diretta televisiva e streaming

Per chi non potrà assistere alla partita dagli spalti, sarà possibile seguire l’incontro in diretta su Como Tv, visibile in streaming e attraverso l’app dedicata. Il collegamento inizierà alle 12.50, dieci minuti prima del calcio d’inizio, fissato alle 13.

La partita: Como 1907-Manchester United, mercoledì 21 ottobre, ore 13, centro sportivo Angelo Volontè di via Ariosto a Rovello Porro. Terza giornata della fase campionato della UEFA Youth League 2026-2027. Diretta su Como Tv dalle 12.50.

Classifica UEFA Youth League, dopo due giornate (posizioni di riferimento): Feyenoord, Paris Saint-Germain, Psv Eindhoven, Real Madrid, Slavia Praga e Villarreal 6 punti; Manchester United 3 punti (16° posto); Como 1 punto (27° posto).

21102026