Calcio

ROVELLO PORRO – Una giornata storica per il settore giovanile del Como 1907, che ha conquistato la sua prima vittoria in UEFA Youth League battendo 2-1 il Manchester United. Mercoledì pomeriggio, al centro sportivo di Rovello Porro, i ragazzi allenati da Gianluca Falsini hanno superato i prestigiosi avversari inglesi al termine di una partita intensa, giocata in parte sotto la pioggia. Sugli spalti il pienone, con 420 spettatori presenti per assistere alla sfida internazionale.

La cronaca – Il Como è partito fortissimo, trovando il vantaggio già al 4′ con Papaccioli, bravo a sfruttare un pallone recuperato nella metà campo avversaria e servito da Fustini. I lariani hanno continuato ad attaccare e al 19′ hanno raddoppiato con Albini, che ha concluso una bella combinazione con Andrealli superando il portiere inglese Byrne-Huges.

Il primo tempo è stato largamente favorevole ai padroni di casa, capaci di mettere in difficoltà lo United con pressing, velocità e buone combinazioni offensive. Broggian e Fustini hanno avuto altre occasioni per rendere ancora più pesante il risultato, ma si è andati al riposo sul 2-0.

Nella ripresa il Manchester United ha reagito immediatamente, accorciando le distanze al 5′ con Fletcher, autore di una bella conclusione da posizione defilata terminata sul secondo palo. La rete ha riaperto la partita e gli inglesi hanno aumentato la pressione alla ricerca del pareggio. Il momento più delicato per il Como è arrivato al 27′, quando il portiere Sgarbi è stato protagonista di un doppio intervento decisivo, respingendo prima un colpo di testa ravvicinato, deviato sulla traversa, e poi allontanando il pallone sulla ribattuta.

Nel finale i lariani hanno resistito agli assalti avversari, rendendosi ancora pericolosi con Tigano e Bosze. Dopo tre minuti di recupero è arrivato il triplice fischio dell’arbitro bosniaco Antoni Bandić, che ha sancito il successo del Como. Con questa vittoria, la prima nella storia europea della formazione Primavera lariana, il Como è salito a quattro punti dopo tre giornate della fase campionato, superando proprio il Manchester United, rimasto a quota tre. Una giornata da ricordare anche per il pubblico di Rovello Porro, che ha riempito gli spalti dell’impianto per assistere a una sfida di grande richiamo internazionale.

Como-Manchester United 2-1

COMO: Sgarbi; Joao Gabriel, De Paoli, Grilli; Albini, Cassano (12′ st Arui), Andrealli, Broggian; Papaccioli (12′ st Bosze); Fustini (32′ st Cauli), De Paula (12′ st Tigano). A disposizione: Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli. Allenatore: Gianluca Falsini.

MANCHESTER UNITED: Byrne-Huges; Helafu, McCormack, Mills, Watson, McEvoy (15′ st Camacho), Fletcher (26′ st Ajayi), Thwaites, Mantato (37′ st Brown), Ibragimov, Thompson. A disposizione: Hardy, Orozco, Eze, Ngwashi, O’Brien, Rooney. Allenatore: Adam Lawrence.

Arbitro: Antoni Bandić (Bosnia-Erzegovina).

Marcatori: 4′ pt Papaccioli (C), 19′ pt Albini (C), 5′ st Fletcher (M).

Note: spettatori 420, tutto esaurito; gara disputata parzialmente sotto la pioggia. Recupero: 1′ pt e 3′ st.

21102026