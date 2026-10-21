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CASTIGLIONE OLONA – Una domenica mattina dedicata ai giovani, alla scoperta del mondo del lavoro e all’orientamento scolastico. Si è svolta con una buona partecipazione di ragazzi e famiglie una nuova edizione del Castello dei Mestieri (al castello di Monteruzzo in via Marconi), l’iniziativa che ha permesso agli studenti di conoscere da vicino numerose professioni, confrontandosi direttamente con chi le svolge ogni giorno. L’appuntamento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di incontrare professionisti e artigiani, porre domande, soddisfare curiosità e approfondire le caratteristiche dei diversi mestieri. Un’esperienza pensata soprattutto per aiutare i più giovani ad affrontare con maggiore consapevolezza la scelta del proprio percorso scolastico e formativo.

Numerosi ragazzi, accompagnati dai genitori, hanno preso parte agli incontri, raccogliendo informazioni e consigli direttamente dagli operatori dei diversi settori professionali. Un’occasione per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, mostrando concretamente le opportunità che potranno presentarsi in futuro. L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, ringraziando in particolare i docenti dell’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, che anche quest’anno hanno sostenuto il progetto, e tutti i professionisti e gli artigiani che hanno messo a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza.

(foto di gruppo al Castello dei mestieri)

21102026