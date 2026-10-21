Saronnese

GERENZANO – Attenzione ai cervi che possono attraversare improvvisamente la carreggiata, soprattutto nelle ore notturne. È l’invito rivolto agli automobilisti dal Parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti, rilanciato dall’Amministrazione comunale di Gerenzano attraverso i propri canali social. La presenza di ungulati nelle aree verdi del territorio ha infatti portato a raccomandare particolare prudenza lungo diverse strade che attraversano o costeggiano il parco, interessando non soltanto Gerenzano ma anche Uboldo, Origgio e Cerro Maggiore.

L’avviso, diffuso nel mese di ottobre, ha richiamato l’attenzione sul rischio di incontrare animali selvatici lungo le strade, soprattutto dopo il tramonto. La raccomandazione è quella di moderare la velocità e mantenere alta l’attenzione, così da poter reagire tempestivamente all’eventuale presenza di cervi sulla carreggiata.

A Gerenzano le strade indicate sono cinque: via Lepetit, via Caravaggio, via Risorgimento, via Inglesina e via per Uboldo. Si tratta di collegamenti che interessano differenti zone del territorio comunale e lungo i quali viene suggerita una guida particolarmente prudente.

L’avvertimento riguarda anche il vicino comune di Uboldo, dove sono state individuate via dell’Acqua, la provinciale 527, la provinciale 25, via Caduti della Liberazione e via Cascina Regusella.

A Cerro Maggiore l’attenzione è stata richiamata su via San Clemente, lungo la provinciale 198, mentre a Origgio le indicazioni riguardano via per Cantalupo e viale Europa.

La presenza dei cervi rappresenta un elemento significativo della fauna che popola le aree naturali del Parco dei Mughetti, ma richiede anche una maggiore attenzione da parte di chi percorre le strade della zona. Un animale che compare all’improvviso davanti a un veicolo può infatti costituire un pericolo, specialmente quando la visibilità è ridotta. Da qui l’invito del parco e dell’Amministrazione comunale a ridurre la velocità, soprattutto di notte, e ad affrontare con prudenza i tratti stradali segnalati. Una precauzione utile per tutelare sia gli automobilisti sia gli animali selvatici presenti nel territorio.

21102026