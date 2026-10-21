Saronnese

GERENZANO – Correre per un’ora senza che il tempo passi, almeno guardando l’orologio. È la curiosa proposta dei Corsalus, il gruppo podistico della Salus Gerenzano, che ha organizzato per il prossimo fine settimana la seconda edizione della «Corsa… che non c’è», un’iniziativa sportiva decisamente originale che sfrutta il passaggio dall’ora legale all’ora solare.

L’appuntamento è nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando alle 3 le lancette degli orologi torneranno indietro di un’ora, segnando nuovamente le 2. Ed è proprio su questo particolare che si basa l’idea degli organizzatori: partire alle 2, correre per sessanta minuti e ritrovarsi al traguardo quando, ufficialmente, saranno ancora le 2. Il ritrovo è fissato per l’1.45 al palazzetto dello sport di Gerenzano, da dove alle 2 prenderà il via la corsa notturna lungo le strade del paese. Il rientro è previsto dopo un’ora di attività, in coincidenza con il cambio dell’ora, che farà tornare indietro le lancette. Un piccolo gioco con il tempo che trasforma una normale uscita podistica in un’esperienza insolita e divertente.

Per partecipare gli organizzatori consigliano di portare una torcia frontale, indispensabile per affrontare in sicurezza il percorso nelle ore notturne. Al ritorno saranno disponibili gli spogliatoi e le docce del palazzetto, mentre il bar resterà aperto per tutta la durata dell’iniziativa. Non mancherà neppure un momento conviviale: a tutti i partecipanti sarà offerta una fetta di crostata, per concludere la nottata all’insegna dello sport e della compagnia.

Con questa seconda edizione, i Corsalus hanno dunque rinnovato un appuntamento che punta a unire la passione per la corsa a un pizzico di ironia, approfittando di quella particolare notte dell’anno in cui è possibile correre per un’ora intera e ritrovarsi, almeno sull’orologio, esattamente al momento della partenza.

Per informazioni e per partecipare è possibile contattare direttamente la Salus Gerenzano attraverso i suoi canali social.

21102026