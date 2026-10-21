Cogliate

COGLIATE – Una casa degli orrori, una parata di percussionisti e spettacoli con il fuoco: sabato 31 ottobre torna Hallowest, che dalle 18 animerà il centro di Cogliate con la settima edizione della festa di Halloween. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cogliate con le associazioni locali, con proposte per bambini e adulti.

Il programma comprende Street food, musica, una passeggiata da brividi, la parata Drum line e il Fire Show. Per i più piccoli ci saranno truccabimbi, laboratori creativi, giochi e intrattenimento, oltre a un’area con gonfiabili e giostre. Streghe, ragnatele, fantasmi e mostri accompagneranno la serata, con un set fotografico per scattare una foto in costume.

Nel parco di via De Gasperi sarà allestito il “Percorso mostruoso”: per partecipare è consigliata la prenotazione del biglietto d’ingresso sul sito www.hallowest.it, dove sono disponibili anche le informazioni sulla manifestazione.

Il centro storico sarà interamente pedonalizzato per consentire alle famiglie di muoversi in sicurezza tra le attrazioni. La festa punta anche a valorizzare la collaborazione tra le associazioni e la comunità locale.

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