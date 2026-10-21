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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 19 ottobre, ci sono i messaggi allarmistici circolati tra gli studenti saronnesi, la morte di un motociclista di Caronno Pertusella dopo uno scontro stradale, la protesta dei lavoratori della Barco e l’intervento della consigliera comunale Chiara Angaroni sul corteo studentesco.

Chat, audio, video e messaggi condivisi su WhatsApp e sui social hanno alimentato la preoccupazione tra studenti e genitori per presunte aggressioni, assalti alle scuole e violenze che sarebbero avvenute o sarebbero state annunciate a Saronno. Le segnalazioni sono arrivate anche alla polizia locale e ai numeri di emergenza, ma in città non sono stati registrati episodi che confermassero gli allarmi diffusi. Alcuni genitori hanno comunque inoltrato i contenuti alle forze dell’ordine, chiedendo verifiche sulla loro autenticità e provenienza.

Non ce l’ha fatta il motociclista di 49 anni di Caronno Pertusella rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’alba di lunedì 19 ottobre ad Appiano Gentile, lungo la provinciale 23, in via Salvo D’Acquisto. L’uomo viaggiava in moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto. Soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Nell’incidente sono rimasti feriti anche due giovani di 19 e 28 anni.

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Barco di Saronno contro la riorganizzazione annunciata dall’azienda. I sindacati hanno proclamato uno sciopero a oltranza per straordinari, flessibilità, reperibilità e trasferte, affiancato da mezz’ora di astensione dal lavoro ogni giorno. La protesta segue il presidio e il corteo del 16 ottobre ed è legata al piano che, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, prevede il trasferimento di oltre il 50% della produzione nello stabilimento di Suzhou, in Cina, con possibili ricadute sull’occupazione e sulle attività della sede saronnese.

Investire nella scuola, distinguere la protesta pacifica dagli episodi di violenza e rispettare anche chi sceglie di restare in classe: sono i punti al centro dell’intervento di Chiara Angaroni, consigliera comunale del Pd e presidente della commissione Cultura, dopo le manifestazioni studentesche. Angaroni ha ribadito il valore delle rivendicazioni dei giovani e la necessità di garantire condizioni adeguate negli istituti, sottolineando al tempo stesso che il diritto di manifestare deve accompagnarsi al rispetto delle persone e delle diverse scelte. Per la consigliera, la scuola ha anche una funzione educativa fondamentale nella costruzione dei valori civili e della convivenza.

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