Limbiate

LIMBIATE – Una serata dedicata alle persone e alle realtà che, con il proprio impegno, contribuiscono alla crescita della comunità. Il Teatro comunale di via Valsugana ha ospitato la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche Ape d’Oro 2026, i riconoscimenti assegnati dal Comune di Limbiate a cittadini, associazioni e attività che si sono distinti nei rispettivi ambiti, dalla cultura allo sport, dal lavoro al volontariato. A consegnare personalmente i premi è stato il sindaco Antonio Romeo, che ha sottolineato il valore dell’esempio offerto dai protagonisti di questa edizione e l’importanza del loro contributo alla vita cittadina.

Ad aprire la cerimonia è stata la consegna del riconoscimento di Alfiere della Città al giovanissimo Alex Pacciolla, premiato per il suo percorso caratterizzato dall’impegno nello sport e nello studio, accompagnato da disciplina e determinazione. Sono quindi state assegnate le benemerenze nelle diverse categorie. Per Arte e Cultura è stato premiato Nicola Zuccalà, mentre il riconoscimento per Lavoro, Economia e Impresa è andato al Panificio Barlassina Massimo. L’Ape d’Oro per lo Sport è stata conferita a Nicolò Vidal.

A Pietro Netti è stata assegnata la Speciale Ape d’Oro, mentre per la categoria Volontariato e Sociale il riconoscimento è andato all’Associazione Genitori Limbiate Onlus. Particolarmente significativo anche il momento dedicato alla memoria di don Massimo Donghi, al quale è stata conferita l’Ape d’Oro alla memoria.

La cerimonia ha così riunito esperienze e storie differenti, accomunate dall’impegno a favore della città e dei suoi abitanti. L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a tutti i premiati, alle famiglie e alle realtà rappresentate, evidenziando il ruolo di quanti contribuiscono quotidianamente alla vita della comunità.

La serata si è conclusa con il concerto «The Sound of Peace» dell’Ensemble Amadeus, con coro e orchestra diretti dal maestro Marco Raimondi. La musica ha accompagnato il momento conclusivo di un appuntamento dedicato alla riconoscenza e al senso di appartenenza alla comunità limbiatese.

21102026