Meteo, maltempo e 33 millimetri di pioggia attesi a Saronno: schiarite solo in serata
21 Ottobre 2026
SARONNO – Mercoledì 21 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto a Saronno, con deboli piogge e precipitazioni in esaurimento dalla sera, quando sono attese anche alcune schiarite. La quantità prevista è di circa 33 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 14°C e una massima di 17°C. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per pioggia.
La giornata sarà ancora condizionata dal maltempo, con precipitazioni che accompagneranno gran parte delle ore diurne. Il cielo resterà coperto e non si escludono rovesci, mentre le temperature si manterranno contenute, senza superare i 17°C. Un graduale miglioramento è atteso in serata, quando le piogge tenderanno ad attenuarsi e potranno comparire le prime schiarite.
In Lombardia un’area di bassa pressione determinerà una giornata perturbata, con piogge diffuse e possibili rovesci temporaleschi. Sulle basse pianure occidentali sono previste precipitazioni al mattino, con una temporanea attenuazione nel pomeriggio e nuove deboli piogge in serata. Sulle basse pianure orientali i fenomeni tenderanno invece a esaurirsi dal pomeriggio. Sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche sono attese piogge diffuse, anche a carattere temporalesco. Sulle Prealpi orientali le precipitazioni potranno attenuarsi temporaneamente nel pomeriggio. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, in intensificazione. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3000 metri.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
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