Comasco

MOZZATE – È entrato in vigore ieri, martedì 20 ottobre, l’orario invernale di apertura dei parchi comunali. A comunicarlo è stata l’Amministrazione comunale, che con l’ordinanza numero 107/2026 ha stabilito le fasce orarie di accesso alle aree verdi pubbliche, differenziate tra stagione estiva e invernale.

Con il nuovo calendario, che resterà in vigore fino al 30 aprile, i parchi saranno aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.30. Rispetto al periodo estivo, dunque, l’apertura sarà posticipata di un’ora e mezza e la chiusura anticipata di due ore e mezza. Dal 1 maggio al 19 ottobre tornerà invece l’orario estivo, con apertura alle 6 e chiusura a mezzanotte.

In occasione del cambio di orario, il Comune ha rivolto anche un appello al senso civico dei frequentatori, invitandoli a rispettare non soltanto gli orari di apertura e chiusura, ma anche la tranquillità dei residenti nelle vicinanze delle aree verdi. Particolare attenzione è stata richiesta per le ore serali, durante le quali dovranno essere evitati schiamazzi, urla e rumori molesti che possano disturbare il vicinato.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è garantire una fruizione piacevole e responsabile dei parchi, conciliando le esigenze di chi utilizza gli spazi pubblici con il diritto alla quiete dei residenti.

21102026