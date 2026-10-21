Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Lucy Sasso assessora alle politiche giovanili in merito alla manifestazione di venerdì scorso degli studenti e del suo intervento che tante reazioni ha scatenato negli ultimi giorni.

Ecco il testo integrale

Venerdì ero in piazza con gli studenti delle superiori di Saronno che manifestvano. Mi hanno chiesto di intervenire e l’ho fatto, perché la politica non può tirarsi indietro quando i giovani chiedono un futuro dignitoso e perché ascoltarli e confrontarmi con loro è il mio lavoro di assessora alle Politiche Giovanili.

Quando sono arrivata in manifestazione, molte delle ragazze e dei ragazzi presenti mi hanno raccontato quanto li avessero feriti gli insulti ricevuti sui social da chi li accusava di manifestare solo per saltare un giorno di scuola. In quel momento ho sentito il bisogno di dire loro di non farsi etichettare da chi li sminuiva: quella mattina stavano facendo educazione civica nel modo più concreto possibile, la stessa che studiano in classe.

Sono figlia di un insegnante di sostegno e so cosa c’è dietro ogni giornata di scuola. Credo nella scuola pubblica e nel lavoro di chi la tiene in piedi, con stipendi troppo bassi e poco riconoscimento sociale. Tanti giovani insegnanti restano per anni nel precariato prima di poter costruire il proprio futuro, e intanto a ogni inizio d’anno ci sono cattedre scoperte e classi che cambiano docente di continuo. Quando gli studenti chiedono scuole sicure, chiedono anche luoghi di lavoro sicuri per i loro insegnanti. Chi insegna non trasmette solo nozioni, insegna anche a pensare con la propria testa. Io stessa devo molto agli insegnanti che ho avuto: è stata la mia professoressa Simona a insegnarmi che nessuno va lasciato indietro e che occuparsi dei più fragili è un dovere. Se quei ragazzi venerdì avevano richieste così chiare, è anche merito dei loro insegnanti, e sono contenta che in piazza ci fossero dei docenti, ringraziati dagli stessi studenti.

In questi giorni si è discusso di una mia frase decontestualizzata e poco chiara, e per questo me ne scuso. Si è parlato poco, invece, degli insulti a ragazzi di sedici anni che manifestavano pacificamente. Eppure, quando centinaia di studenti si mobilitano, tutte le forze politiche dovrebbero mettersi in ascolto, perché la richiesta di un futuro più giusto la rivolgono a tutti.

Chiedevano scuole sicure e dignitose, e hanno ragione: secondo l’ultimo rapporto di Cittadinanzattiva, sei scuole italiane su dieci non hanno il certificato di agibilità e nell’ultimo anno ci sono stati 68 crolli, con otto studenti feriti. Chiedevano percorsi scuola-lavoro che siano formazione e non manodopera gratuita. Chiedevano educazione all’affettività e alla sessualità, e alcune studentesse hanno raccontato in piazza le molestie subite. Chiedevano attenzione per la loro salute mentale e il diritto allo studio per tutti, perché oggi troppe cose della vita scolastica sono diventate un privilegio: lo sa bene chi deve rinunciare a una gita, alle ripetizioni o ai libri nuovi perché in famiglia i soldi non bastano.

Questo è quello che ho ascoltato venerdì, e vorrei che lo ascoltassero tutte le forze politiche della città. Per questo nelle prossime settimane convocherò in Comune un tavolo con i rappresentanti degli studenti delle superiori e inviterò i consiglieri di tutti i gruppi. Il Comune farà la sua parte, ma molte delle risposte che i ragazzi chiedono si decidono in Regione e a Roma, e chi ha rappresentanti in quei luoghi potrà portare lì le loro richieste.

Sono orgogliosa delle ragazze e dei ragazzi che venerdì hanno attraversato Saronno. Hanno avuto il coraggio di raccontare davanti a tutti cose difficili da dire, hanno manifestato in modo pacifico e hanno saputo isolare chi ha provato a provocarli e intimidirli durante il corteo.

Sono l’assessora di tutte le ragazze e i ragazzi di questa città. Ogni volta che chiederanno di essere ascoltati, sostenuti o di avere un confronto, ci sarò, come ho sempre fatto in questo primo anno di mandato.

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