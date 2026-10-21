Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo (con un po’ di ritardo di cui scusiamo con autrice e lettori) la nota di lunedì 19 ottobre dell’assessore Maria Cornelia Proserpio.

Le violenze che ci sono state in questi giorni sono assolutamente da condannare. Tuttavia, queste violenze non devono distogliere l’attenzione su quel che succede in Italia, sul perché la gente manifesti da Nord a Sud, per la scuola, il caro benzina, il caro vita.

Da Assessore alle Politiche Educative mi concentro sulla protesta degli studenti che richiama l’attenzione sulla necessità di investire nella scuola pubblica e di garantire condizioni adeguate a chi ogni giorno la vive.

In questo quadro si inseriscono diversi temi che lo Stato lascia ormai in mano ai Comuni sempre più caricati di incombenze. Una difficoltà che coinvolge anche la scuola primaria e secondaria. Un esempio ne sono le condizioni di apertura, pulizia e presidio degli edifici, che non sempre sono adeguate, anzi. L’assistenza scolastica è inoltre sempre più necessaria per tutti quei bambini che vengono segnalati per una difficoltà intellettiva o fisica, senza dimenticare lo svolgimento di i progetti extra scolastici.

Non è sufficiente che il Comune finanzi i servizi se poi mancano le condizioni concrete per garantirne lo svolgimento. La carenza di personale insegnante, amministrativo, non docente ed educatori può tradursi in limitazioni degli orari e difficoltà organizzative, facendo ricadere sulle famiglie le conseguenze di un problema che richiede risposte strutturali.

Come Amministrazione Comunale riteniamo importante raccogliere il richiamo che arriva dagli studenti pur con esigenze diverse: il tema comune è il diritto a una scuola capace di assicurare spazi, personale e servizi.

Investire nella scuola significa sostenere tutte le professionalità che la fanno funzionare e riconoscere il valore dei servizi che accompagnano il percorso educativo. Servizi che potrebbero essere potenziati per esempio per contrastare la dispersione scolastica e arginare il problema sociale che è scoppiato nelle proteste soprattutto (anzi quasi unicamente) a Milano.

Questo weekend abbiamo visto con i nostri occhi i danni che questa scuola senza soldi, risorse e progetti sta facendo. Una responsabilità verso gli studenti, i bambini, le famiglie e l’intera comunità sulla quale le amministrazioni locali, per quello che possono, gestiscono gli ultimi metri, ma che necessitano di visione e investimenti a livelli più alti.

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