Città

SARONNO – Cent’anni di vita e la gioia di un bisnipote nato da poco, il piccolo Francesco. Maria Teresa Monza, conosciuta come Mariuccia, ha festeggiato il 16 ottobre il suo centesimo compleanno alla Casa Gianetti, dove vive dal 2023.

Nata a Saronno nel 1926, quando la città faceva ancora parte della provincia di Milano, è la maggiore di tre sorelle. Dopo gli studi ha lavorato come responsabile amministrativa in una storica azienda saronnese. Dinamica, ottimista e determinata, ha affrontato la sua lunga vita con coraggio, conservando ricordi nitidi del periodo della guerra, delle tappe importanti della storia familiare e dei difficili giorni delle restrizioni durante la pandemia.

La fede, la passione per la musica classica e l’interesse per la cultura l’accompagnano ancora oggi, insieme all’affetto del figlio, della nuora, dei nipoti e del piccolo Francesco.

A rendere speciale il traguardo è stata anche la visita del sindaco di Saronno, che ha consegnato alla festeggiata una pergamena ricordo e un libro sulla storia della città. Un omaggio per celebrare un secolo di vita iniziato proprio a Saronno.

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