Cronaca

SARONNO – Un pugno di monetine è il bottino dei ladri che hanno preso di mira il bar sotto i portici di piazza Riconoscenza nella notte tra sabato e domenica. Il furto al Gino’s Cafè ha lasciato soprattutto danni, dalla porta d’ingresso al registratore di cassa.

Per entrare gli intrusi hanno preso di mira la porta d’ingresso. Una volta dentro il locale, si sono impossessati della cassa e l’hanno portata via. L’hanno poi abbandonata nelle vicinanze del locale, dove è stata recuperata dai carabinieri intervenuti, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Il bottino per i ladri è stato delle poche monetine rimaste in cassa. Alcune sono finite a terra durante la fuga, disseminate anche in centro, nella zona di piazza La Malfa. Dal bar sarebbero state portate via anche alcune bottiglie di birra.

A pesare per l’attività sono soprattutto le conseguenze dell’effrazione anche se i proprietari sono riusciti ad aprire nella mattinata di domenica. E’ stata sporta denuncia contro gli ignoti che sono riusciti a mettere a segno il colpo senza che nessuno, ne residenti ne passanti, si accorgesse di nulla. Le indagini partiranno dall’analisi della videosorveglianza cittadina che potrebbe fornire elementi su quanti erano i ladri e come sono arrivati in Ztl.

(foto archivio)

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