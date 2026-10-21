Città

SARONNO – “Io, nel mio ruolo di insegnante, non mi sono sentita assolutamente offesa”. Una docente interviene a sostegno dell’assessora Lucy Sasso dopo le polemiche sul suo intervento alla manifestazione degli studenti. Nella lettera invita a contestualizzarne le parole e condanna gli attacchi ricevuti.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il suo intervento.

Sono un’insegnante reale (ritengo di doverlo specificare perché scrivo con le mie mani e la mia testa e posso dire dove insegno), vivo da sempre a Saronno, insegno alla Bascapè, quindi un ordine di scuola che non è coinvolto nelle manifestazioni degli studenti, ma conosco Lucy Sasso da quando aveva 11 anni, quando frequentava la mia scuola, e sono molto scandalizzata non da quello che ha detto lei, ma dall’accanimento gratuito che si è scatenato nei suoi confronti.

Conosco Lucy come persona e so come parla, conosco il suo enorme impegno come Assessore e la sua preziosa collaborazione con le scuole e i giovani di Saronno. Credo che nessuno di quelli che la stanno pubblicamente massacrando la conoscano veramente e sappiano quanta passione e impegno metta in tutto ciò che fa.

Purtroppo in quest’epoca si assiste spesso alla ferocia da tastiera, perpetrata da perfetti sconosciuti che spesso si soffermano solo su un titolo deviante, non leggono, non si informano, non c’erano, non sanno, ma si accodano ai commenti senza cognizione di causa. Questo è bullismo in piena regola.

Anche io alla manifestazione non c’ero, ero a scuola a fare il mio lavoro, ma prima di esprimermi ho cercato una prova concreta dell’accaduto e ho visto il video dell’intervento di Lucy alla manifestazione, registrato da qualcuno che era presente. Non mi sono basata sull’opinione di qualcun altro, che magari potrebbe anche avere qualche interesse a screditarla, visto il suo ruolo pubblico e il suo schieramento politico. Ho visto una ragazza giovane che parlava ai giovani, ha espresso il suo parere con parole schiette che vanno necessariamente contestualizzate, ha manifestato la sua idea come una ragazza davanti a tanti ragazzi in un momento di entusiasmo collettivo.

Fino a prova contraria, grazie al cielo, c’è libertà di espressione nel nostro paese. Lucy si sarà fatta trascinare dal momento elettrizzante ed ha seguito l’impulso, non ha pensato ad un discorso ufficiale, si vede da come parla. Perché demonizzarla?

Io, nel mio ruolo di insegnante, non mi sono sentita assolutamente offesa, perché ho contestualizzato, non strumentalizzato le sue parole.

La protesta degli studenti è condivisibile, come si fa a non essere d’accordo? Cerchiamo di non guardare il dito, ma la luna.

Al giorno d’oggi ci sono troppi permalosi che si soffermano su una parola, perdendo di vista il contenuto di un messaggio, ma la cosa peggiore è che poi si permettono di offendere pesantemente. In questo modo passano dalla parte del torto e io credo proprio che siano loro che alla fine devono chiedere scusa.

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