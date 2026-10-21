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SARONNO – Un 7 al 10eLotto vale una vincita da 48mila euro a Saronno. Il premio è stato centrato nel concorso di martedì 20 ottobre con una giocata registrata in un esercizio commerciale di via Guglielmo Marconi. A riportare la notizia è Agipronews.

Il 10eLotto permette di scegliere da uno a dieci numeri compresi tra 1 e 90, che vengono confrontati con una combinazione di 20 numeri vincenti. Le estrazioni possono essere immediate, ogni cinque minuti oppure collegate al Lotto. Il premio dipende dalla quantità di numeri giocati e indovinati, dall’importo puntato e dalle eventuali opzioni aggiuntive. Il 7 segnalato a Saronno indica quindi sette numeri indovinati.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente premi per 28,1 milioni di euro in tutta Italia. Il totale delle vincite dall’inizio dell’anno raggiunge così 3,16 miliardi di euro.

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