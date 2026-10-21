Città

SARONNO – C’è un momento preciso in cui l’aiuto smette di essere un’idea astratta o un buon intento e diventa vita vera: quel momento si riflette negli occhi di chi sceglie di mettersi quotidianamente al servizio degli altri. È con questa premessa profonda ed empatica che si inserisce nel programma del 21esimo Saronno Fotofestival (in scena dal 17 al 25 ottobre) la mostra fotografica collettiva intitolata “Volti che aiutano“, curata da Marco De Scalzi e realizzata dal gruppo fotografico Agorà Saronno.

L’esposizione nasce dall’esigenza di rallentare e fare un passo indietro rispetto alla frenesia della società contemporanea, dove le immagini vengono spesso consumate senza essere decodificate. In questo contesto, il progetto sceglie di rimettere al centro l’essere umano, esplorando il mondo del volontariato, della cura e della solidarietà locale. Ma non lo fa semplicemente documentando l’azione, bensì soffermandosi sulle persone e chiedendosi chi ci sia davvero dietro a quella presenza costante e rassicurante.

I protagonisti di questo racconto visivo sono uomini e donne differenti per età, percorsi e storie, accomunati da una scelta di fondo: dedicare una parte del proprio tempo al bene comune. La fotocamera cattura la verità delle loro espressioni, mostrando i segni della stanchezza che convivono con la luce della determinazione, i sorrisi spontanei, la concentrazione nei momenti più complessi e la serenità di chi sa di stare facendo la propria parte.

Dal punto di vista formale ed estetico, la ricerca si avvale di un linguaggio essenziale e rispettoso. I ritratti in primo piano e gli scatti di reportage eliminano il superfluo per lasciare totale spazio all’empatia. A completare l’allestimento, ogni immagine è accompagnata da brevi frammenti di storie personali, frasi lette o ascoltate durante gli incontri, che restituiscono voce, profondità e tridimensionalità al percorso espositivo.

La mostra vanta gli scatti di un affiatato gruppo di autori (Laura Bianchi, Franco Brambilla, Marco De Scalzi, Natalia Merlino, Leone Minoia e Claudio Strada) ed è realizzata con il patrocinio della città di Saronno e in collaborazione con la Fondazione Casa di Marta Onlus e il laboratorio RivelAzione.

“Volti che aiutano” non è soltanto un’esposizione fotografica, ma un invito caloroso a guardarsi intorno e a riconoscere il valore inestimabile di chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte. Una vera e propria mappa visiva dell’umanità che protegge e sostiene le nostre comunità, ricordandoci che dietro ogni grande gesto collettivo c’è sempre, prima di tutto, un volto.

(foto dell’evento)

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