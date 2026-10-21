Politica

SESTRIERE / SARONNO – Una tassa da mille euro per i matrimoni civili con almeno uno sposo straniero, le proteste delle opposizioni e infine la retromarcia del Comune. La vicenda che ha fatto discutere a Sestriere, nota località turistica piemontese, ha visto tra i protagonisti anche Alberto Paleardi, originario di Saronno e volto molto conosciuto della politica cittadina, da diversi anni consigliere comunale nella località montana, sui banchi della minoranza. Paleardi ha espresso forti perplessità sul provvedimento, che prevedeva il pagamento di mille euro anche nel caso di cittadini stranieri residenti a Sestriere. Una decisione contestata dalle opposizioni per i dubbi sulla sua legittimità e sulla possibile violazione del principio di parità di trattamento.

Secondo quanto riferito dal consigliere saronnese, l’iniziativa non sarebbe partita direttamente dal sindaco Gianni Poncet, ma sarebbe stata promossa dall’Unione montana Comuni olimpici Via Lattea. Una scelta che, secondo Paleardi, avrebbe potuto provocare «un forte danno d’immagine a una località come Sestriere, che investe molto nella propria promozione».

La questione avrebbe dovuto essere affrontata in consiglio comunale, dove le opposizioni avevano presentato una mozione per chiedere il ritiro della tariffa. La maggioranza ha però anticipato la discussione: lunedì 19 ottobre ha convocato una riunione urgente di giunta, annullando in autotutela la delibera alla luce delle criticità giuridiche e dei difetti di formulazione emersi.

La tassa è stata così cancellata prima del confronto in consiglio comunale, chiudendo una polemica che aveva coinvolto anche il consigliere originario di Saronno.

(foto: il sindaco Poncet con Paleardi)

21102026