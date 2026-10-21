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La televisione non è scomparsa dalle nostre serate. A cambiare è stato piuttosto ciò che accade intorno allo schermo principale. Sul divano, accanto al telecomando, oggi c’è quasi sempre uno smartphone utilizzato per cercare informazioni, rispondere ai messaggi, controllare i social o decidere cosa guardare.

I numeri descrivono bene questa convivenza. Nel 2025 la televisione, considerando le diverse modalità di fruizione, raggiunge ancora il 93,2% degli italiani, mentre lo smartphone è utilizzato dal 90,3% della popolazione. Allo stesso tempo diminuisce il peso della televisione tradizionale e crescono web TV e visione da dispositivi mobili.

Non si tratta quindi di una sfida dalla quale debba necessariamente uscire un vincitore. Televisore e smartphone hanno assunto funzioni diverse e, molto spesso, vengono utilizzati nella stessa parte della giornata.

La televisione resta centrale, ma la visione è diventata multipiattaforma

La TV conserva una caratteristica difficile da replicare: è ancora lo schermo intorno al quale è più semplice costruire una visione condivisa. Film, partite, programmi di intrattenimento e grandi eventi continuano a trovare nel televisore il dispositivo più naturale, soprattutto nelle ore serali.

È cambiato, però, il significato della parola “televisione”. Non coincide più necessariamente con un programma trasmesso a un’ora stabilita su un canale tradizionale. Streaming, servizi on demand, Smart TV e contenuti disponibili via internet hanno ampliato il numero di alternative e reso meno rigido il rapporto con il palinsesto.

I dati Censis relativi al 2025 fotografano proprio questo passaggio: la televisione tradizionale raggiunge il 79,5% degli utenti, mentre la web TV sale al 62% e la mobile TV al 38,6%. Il televisore rimane dunque importante, ma ciò che vi appare può arrivare attraverso percorsi molto diversi rispetto a pochi anni fa.

Lo smartphone è diventato il secondo schermo durante la serata

Lo smartphone non viene utilizzato soltanto al posto della televisione. Sempre più spesso viene utilizzato insieme alla televisione. È il cosiddetto comportamento da “secondo schermo”: mentre un contenuto scorre sul televisore, il telefono rimane disponibile per attività parallele.

Durante una partita può servire per controllare statistiche e commenti. Davanti a un film permette di cercare il nome di un attore. Nel corso di un programma televisivo diventa uno strumento per seguire discussioni online, leggere una notizia citata in trasmissione oppure scambiare messaggi con altre persone.

Questo comportamento introduce però una differenza sostanziale rispetto alla serata televisiva tradizionale: l’attenzione è più frammentata. Il programma può essere ancora il centro della serata, ma non riceve necessariamente attenzione continua.

La distinzione è importante. Parlare semplicemente di “fine della TV” descrive male ciò che sta accadendo: secondo la ricerca Auditel-Censis, durante il giorno lo smartphone è il dispositivo più utilizzato, ma nelle ore serali lascia ancora il primato alla televisione.

Come è cambiato il modo di scegliere cosa guardare in TV

Anche la fase che precede la visione è diventata più rapida e individuale. Una volta si consultava la guida televisiva, si faceva zapping o si conosceva in anticipo l’appuntamento fisso con un determinato programma. Oggi la scelta passa frequentemente dallo smartphone.

Bastano pochi secondi per controllare titoli, orari e generi prima di accendere la TV o cambiare canale. Per esempio, chi vuole confrontare i programmi tv di stasera può consultare direttamente https://www.programmitv.com/stasera-in-tv dallo smartphone e verificare la programmazione della prima e della seconda serata.

È un piccolo gesto, ma sintetizza bene il nuovo rapporto tra i due dispositivi. Lo smartphone non sottrae necessariamente tempo alla televisione: in questo caso diventa lo strumento con cui si decide che cosa vedere sullo schermo più grande.

Lo stesso principio vale per streaming e contenuti on demand. L’offerta disponibile è così ampia che una parte crescente dell’esperienza consiste proprio nel cercare, confrontare e selezionare. Il momento della scelta è diventato parte integrante della serata.

Dalla visione collettiva all’esperienza televisiva personalizzata

La presenza di più dispositivi ha modificato anche la dimensione sociale del divano. In passato, quando in casa era disponibile un unico televisore, guardare qualcosa significava spesso accettare una scelta comune. Oggi persone sedute nella stessa stanza possono seguire attività completamente diverse.

Una guarda il programma sul televisore, un’altra controlla brevi video sul telefono, una terza alterna la trasmissione ai messaggi. La serata è ancora condivisa nello spazio, ma non necessariamente nell’attenzione.

Allo stesso tempo, lo smartphone può ampliare la dimensione sociale della TV oltre le mura domestiche. Commentare in tempo reale una trasmissione o scrivere agli amici durante una partita trasforma una visione individuale in una conversazione distribuita tra persone che si trovano in luoghi diversi.

La serata sul divano, quindi, non è stata sostituita dalla tecnologia mobile: è stata riorganizzata. Il televisore conserva il ruolo dello schermo principale, mentre lo smartphone funziona alternativamente da telecomando informativo, guida, mezzo di comunicazione e fonte concorrente di attenzione.

La trasformazione più significativa non riguarda quale dispositivo utilizziamo, ma il modo in cui distribuiamo l’attenzione tra più schermi. Guardare la TV non è più necessariamente un’attività unica e isolata: è diventata una delle azioni che possono convivere, nello stesso momento e sullo stesso divano, dentro una serata sempre più connessa.