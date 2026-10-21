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VENEGONO INFERIORE – Intervento di manutenzione stradale nei giorni scorsi lungo la strada provinciale, in corrispondenza del sottopasso di via Damiano Chiesa, dove sono stati avviati i lavori per il rifacimento del manto stradale.

L’opera ha riguardato il rinnovo della pavimentazione in un tratto importante per la viabilità locale, utilizzato quotidianamente dagli automobilisti in transito nella zona. Durante l’esecuzione dei lavori è stata prevista la circolazione a senso unico alternato, per consentire agli operai di intervenire sulla carreggiata mantenendo il passaggio dei veicoli, seppure con possibili rallentamenti. I lavori rientravano nelle attività di manutenzione della rete viaria, finalizzate a migliorare le condizioni del fondo stradale e la sicurezza della circolazione.

21102026