SARONNO – Otto ore di sciopero e un presidio dalle 11 alle 14 davanti ai cancelli della Barco di via Banfi. È la mobilitazione proclamata per venerdì 23 ottobre dalle rappresentanze sindacali unitarie e da Fim Cisl Laghi, Fiom Cgil Varese e Uilm Uil Varese, dopo l’avvio della procedura di licenziamento per 46 dipendenti a tempo indeterminato e la conclusione dei contratti di 25 lavoratori interinali.

Il comunicato sindacale precisa per la prima volta la composizione dei 46 esuberi: 3 quadri, 13 impiegati e 30 operai. Le organizzazioni sindacali, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, respingono entrambe le decisioni e ne chiedono l’immediato ritiro. Complessivamente, sono 71 le persone coinvolte, con modalità differenti, nei tagli denunciati.

La risposta alla procedura era già arrivata nella tarda serata di mercoledì 21 ottobre, con la proclamazione dello sciopero per giovedì 22 ottobre e di un’assemblea durante l’astensione dal lavoro. La protesta proseguirà venerdì con il coinvolgimento di tutte le maestranze.

Secondo le organizzazioni sindacali, la decisione aziendale compromette il futuro occupazionale dei dipendenti, delle loro famiglie e del territorio saronnese. “Non è accettabile che il peso delle scelte aziendali venga trasferito sulle persone e che 71 lavoratori siano trattati come semplici numeri”, si legge nella nota.

La richiesta è di ritirare immediatamente la procedura e aprire un confronto serio e vincolante, finalizzato alla tutela dell’occupazione. La mobilitazione, annunciano i firmatari, continuerà fino all’apertura di un confronto concreto e credibile. Tutela dei posti di lavoro, dignità delle persone e stabilità del territorio sono indicate come priorità irrinunciabili, da porre al centro di ogni decisione.

Venerdì 16 ottobre era poi arrivata la comunicazione del trasferimento di oltre il 50% della produzione verso il sito di Suzhou, in Cina. Da lunedì 19 ottobre la protesta era proseguita con mezz’ora di sciopero quotidiano per entrambi i turni e con il blocco di straordinari, flessibilità lavorative, reperibilità e trasferte.

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