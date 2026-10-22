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CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio tra mostri, streghe, zucche intagliate, spettacoli di magia e tante attività per i bambini, fino all’immancabile giro per le vie del paese alla ricerca di dolcetti. Anche quest’anno il Castello di Monteruzzo si prepara a trasformarsi in uno scenario da brividi per Halloween, con una grande festa organizzata dal Comune di Castiglione Olona e dedicata alle famiglie, ai più piccoli e a tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, a partire dalle 15, negli spazi dello storico castello di via Marconi 1. La manifestazione, intitolata «Halloween al Castello», proporrà un programma ricco di iniziative, tra giochi, laboratori creativi, musica, spettacoli e animazioni a tema. Non mancheranno naturalmente le sorprese, con la presenza annunciata di misteriose e terrificanti creature pronte ad aggirarsi tra le sale e gli spazi della struttura.

Magia e giocoleria con il Cappellaio Matto

Tra gli appuntamenti principali del pomeriggio ci sarà lo spettacolo del Cappellaio Matto, in programma alle 16. Il protagonista intratterrà il pubblico con numeri di magia e giocoleria, in uno spettacolo pensato soprattutto per i bambini ma capace di coinvolgere anche gli adulti.

Già dalle 15 i partecipanti potranno prendere parte alle diverse attività organizzate negli spazi del castello, tra giochi, laboratori e momenti di intrattenimento. L’obiettivo sarà quello di trasformare Halloween in un’occasione di festa e aggregazione, offrendo alle famiglie la possibilità di trascorrere insieme il pomeriggio in uno dei luoghi più caratteristici di Castiglione Olona.

Il concorso delle zucche più spaventose

Tornerà anche uno degli appuntamenti più attesi, il concorso «Un Mostro di Zucca», dedicato alle creazioni più originali e terrificanti realizzate con le tradizionali zucche di Halloween.

I partecipanti potranno presentare le proprie zucche intagliate e decorate, dando libero sfogo alla fantasia tra espressioni mostruose, volti inquietanti e decorazioni particolari. Le creazioni dovranno essere consegnate entro le 16, per consentire alla giuria di esaminarle e scegliere le migliori.

La premiazione è prevista attorno alle 17.30, quando saranno proclamate le zucche più spaventose. Un’occasione anche per mettere alla prova la creatività dei bambini e delle famiglie, trasformando un semplice ortaggio in un protagonista della festa.

Merenda e poi tutti per le strade con «dolcetto o scherzetto»

Nel corso del pomeriggio sarà previsto anche un momento dedicato alla merenda, ospitato nella sala delle Betulle del castello, per concedere una pausa ai piccoli partecipanti tra un gioco e uno spettacolo.

Ma la festa non si concluderà con le premiazioni. Dalle 18, infatti, il programma proseguirà fuori dal castello, con il tradizionale «dolcetto o scherzetto», che porterà i partecipanti lungo le vie di Castiglione Olona.

Bambini e ragazzi, con i loro travestimenti da fantasmi, mostri, streghe e altri personaggi dell’immaginario di Halloween, potranno così prendere parte a uno dei momenti più caratteristici della ricorrenza, andando alla ricerca di dolciumi e sorprese.

Una festa organizzata dal Comune con le associazioni

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Castiglione Olona, con la collaborazione e il sostegno di numerose realtà del territorio: Genitori in Branda, CastellEventi, Croce Rossa Italiana sezione di Varese, Pro Loco Castiglione Olona, Farmacia Comunale e Cappellaio Matto.

Una collaborazione che consentirà di proporre un pomeriggio di attività rivolte a diverse fasce d’età, valorizzando al tempo stesso il Castello di Monteruzzo come luogo di incontro e di iniziative per la comunità.

Il programma prenderà dunque il via sabato 31 ottobre alle 15, con lo spettacolo di magia alle 16, la premiazione delle zucche attorno alle 17.30 e la partenza del «dolcetto o scherzetto» alle 18. Per chi desiderasse partecipare al concorso, gli organizzatori hanno ricordato che le zucche dovranno essere consegnate tassativamente entro le 16.

Il Castello di Monteruzzo si prepara così ad accogliere un pomeriggio di Halloween tra fantasia, divertimento e qualche brivido, con tante occasioni per stare insieme e vivere la festa in compagnia.

(foto archivio)

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