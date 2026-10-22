Città

SARONNO – Sindaci, amministratori, imprenditori, operatori immobiliari e rappresentanti del commercio e del sociale si sono ritrovati giovedì 15 ottobre nella sede di Confcommercio Saronno per “Il Mattone Intelligente”, la serata promossa dal Circolo degli Aironi. Una “puntata zero” pensata per creare ponti tra realtà che, pur condividendo lo stesso territorio, faticano a parlarsi. «Non ci si salva da soli», è stato detto in apertura.

Oltre il mattone. Stefano Calegari, sindaco di Cislago, ha spostato il tema dal valore degli immobili alla qualità della vita: «La qualità si misura in minuti», quelli necessari per raggiungere stazione, lavoro, ospedale e servizi, ma anche nella sensazione di tranquillità con cui si torna a casa a piedi. Gli investitori, ha ricordato, non guardano i confini di un singolo Comune: «Siamo capaci di costruire il mattone, dobbiamo imparare a costruire quello che c’è attorno al mattone». Sulla stessa linea il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici, per il quale occorre andare oltre l’ombra di ogni campanile.

Una regia per il territorio. Pierangelo Borghi, assessore a Gerenzano, ha chiesto tavoli di lavoro permanenti, «come se il territorio fosse un’unica associazione», portando l’esempio dei PGT redatti in autonomia da ogni Comune. Il sindaco di Origgio, Evasio Regnicoli, ha messo al centro i nuovi residenti in arrivo dall’area milanese e le sfide di data center, fotovoltaico e consumo di suolo. Pietro Zappamiglio, sindaco di Gorla Maggiore, ha avvertito: «Nel momento in cui la politica non fa più da regia, lo fa qualcun altro». Per Emilio Cremona, già presidente del GSE, il problema è la burocrazia: «I soldi ci sono, solo che scappano. E se scappano non tornano più».

Attrattività e commercio. Il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, ha parlato di competizione tra territori per giovani e famiglie, illustrando Invest in Varese, la Fondazione Varese Welcome e il bando “Vieni a Vivere a Varese”, rifinanziato dopo l’esaurimento delle risorse. Il presidente di Confcommercio Saronno, Andrea Busnelli, ha descritto i negozi di vicinato come luoghi di socialità e sicurezza che danno valore anche agli immobili, rilanciando con la Camera di Commercio l’idea di un tavolo provinciale dei Distretti del Commercio.

Lo sviluppo, per le persone. Matteo Fabris, assessore ai Servizi sociali di Saronno e presidente del Piano di Zona, ha introdotto la distinzione centrale della serata: «Crescita territoriale non significa necessariamente sviluppo sociale». Solitudine, invecchiamento e difficoltà abitative, ha spiegato, richiedono servizi e politiche come il canone concordato per la “fascia grigia”, per non trasformare i luoghi dell’abitare in dormitori. Ha richiamato anche il legame tra inclusione e sicurezza e il tavolo che riunisce servizi sociali, Polizia locale e Carabinieri.

Sulle nuove forme dell’abitare e sul mercato sono intervenuti l’imprenditore del settore edilizio Marco Uboldi, l’agente immobiliare Francesco Scioli e il consigliere comunale Rienzo Azzi. Il presidente del Consiglio comunale di Saronno, Francesco Licata, ha riportato il confronto sui cittadini: «Ma le città di chi sono?».

Il Circolo degli Aironi è uno spazio libero e apartitico di approfondimento. Non intende sostituirsi a istituzioni, associazioni e operatori economici, ma mettere in relazione competenze diverse, considerando le differenze di opinione una risorsa. Il Mattone Intelligente ne è il primo passo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09