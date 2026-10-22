Saronnese

SARONNO – Dal fascino della fiaba alle suggestioni del mito, Saronno si prepara a celebrare il centenario di “Turandot”, l’ultima opera di Giacomo Puccini, con una mostra che intreccia musica, storia e legami con il territorio. Da venerdì 30 ottobre a domenica 8 novembre, la Sala Nevera di Casa Morandi ospiterà “Turandot. Dalla fiaba al mito”, un percorso dedicato alle origini dell’opera e alla figura di Renato Simoni, con uno sguardo particolare sui rapporti con il Varesotto. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Saronno con il patrocinio della Città di Saronno e della Provincia di Varese, nasce dal progetto di ricerca “Simoni/Turandot”, promosso da Officine Musicali Aps e Amici dei Musei Viggiutesi Odv insieme al Comune di Viggiù. La mostra è realizzata con la collaborazione dell’Archivio Storico Ricordi, del Museo Teatrale alla Scala, degli Amici della Lirica di Saronno e del Teatro Giuditta Pasta. L’ingresso è libero, dal martedì alla domenica, dalle 14.30 alle 18.30, in viale Santuario 2.

Gli appuntamenti

Il programma proseguirà venerdì 30 ottobre alle 17 con l’inaugurazione, che prevede una visita guidata alla mostra, un’anteprima del recital pucciniano del 1° novembre con gli Amici della Lirica e la presentazione del libro “Turandot 100. Voci e documenti intorno alla prima del 1926”. Domenica 1° novembre alle 16.30 spazio al recital pucciniano, con alcune delle più celebri pagine di Giacomo Puccini tratte da “La Bohème”, “Edgar”, “Madama Butterfly”, “Tosca”, “Gianni Schicchi”, “La fanciulla del West” e “Turandot”. A esibirsi saranno Eleonora Colaci, soprano, Demetrio Colaci, baritono, Leonardo Moretti al violino ed Elisa De Luigi al pianoforte. Giovedì 5 novembre alle 21 Carlo Lanfossi, collaboratore scientifico dell’Archivio Storico Ricordi, guiderà l’incontro “L’editore di Puccini. La storia di Casa Ricordi e del suo Archivio”. La rassegna si concluderà domenica 8 novembre alle 16.30 con “Puccini e gli altri. Amici, rivali e compagni di strada”, un racconto tra parole e musica affidato a Dario Monticelli, alla narrazione, e Claudio Zampetti, al pianoforte.

La mostra

Attraverso libri, documenti, programmi teatrali, immagini e testimonianze, l’esposizione ricostruisce una storia molto più antica dell’opera pucciniana. Il percorso conduce dalla tradizione persiana alla Francia del primo Settecento, dove il racconto di Calaf e della principessa della Cina entra nell’immaginario europeo con François Pétis de la Croix, e quindi al teatro di Carlo Gozzi, che nel 1762 dà a Turandot la forma destinata a viaggiare sulle scene d’Europa.

La vicenda raggiunge poi la Germania con Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe e Carl Maria von Weber; nell’Ottocento rientra in Italia con la traduzione di Andrea Maffeie approda una prima volta alla Scala nel 1867 con Turanda di Antonio Bazzini. All’inizio del Novecento è Ferruccio Busoni a riprendere la fiaba teatrale di Gozzi, prima con una suite orchestrale e poi con l’opera rappresentata a Zurigo nel 1917. È su questa lunga tradizione che, a partire dal 1920, si innesta il progetto di Giacomo Puccini.

In questo percorso un ruolo decisivo appartiene a Renato Simoni (1875–1952), uno degli uomini di teatro più autorevoli del suo tempo. Critico del Corriere della Sera, scrittore, autore e librettista, Simoni possedeva una profonda conoscenza della scena, dei suoi interpreti e della sua storia. A questa cultura teatrale si affiancava un’esperienza diretta dell’Oriente, maturata nei viaggi compiuti come corrispondente. Nel 1920, insieme a Giuseppe Adami, Simoni propone a Puccini il soggetto di Turandot e partecipa per quattro anni alla costruzione del libretto dell’ultima opera del compositore, attraverso un lungo lavoro di incontri, lettere e continue riscritture.

Ed è proprio Simoni a legare questa vicenda al territorio varesino. Viggiù, stazione climatica della Valceresio e all’epoca meta di villeggiatura e riposo frequentata da molti intellettuali, fu per oltre trent’anni il luogo dell’anima di Simoni. Il Roccolo e Villa Rezzara, alle pendici del Monte Orsa, divennero spazi di lavoro, amicizie e incontri, frequentati anche da Giuseppe Adami, Giacomo Puccini e numerosi artisti. La narrazione approda infine agli anni decisivi della nascita dell’opera: la morte di Puccini nel 1924 e la partitura rimasta incompleta, la prima scaligera del 25 aprile 1926 diretta da Arturo Toscanini, il completamento di Franco Alfano e le successive vicende e rielaborazioni di un’opera destinata a continuare a vivere e trasformarsi ben oltre il Novecento.

(la rappresentazione della Turandot a Lazzate)

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