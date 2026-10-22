Cronaca

GERENZANO – Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo uno scontro tra un’auto e una moto all’incrocio tra la Varesina e via Berra. L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 22 ottobre, intorno alle 14,10.

Il giovane, che viaggiava sulla moto, è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza e dal personale di un mezzo di soccorso avanzato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Saronno.

Dopo le prime cure sul posto, il diciassettenne è stato accompagnato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo. La moto è rimasta a terra sulla carreggiata, mentre l’auto avrebbe riportato danni lievi. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.

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