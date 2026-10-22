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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, martedì 20 ottobre, ci sono una vincita da 48mila euro al 10eLotto, una spaccata in un bar del centro di Saronno, il centesimo compleanno di Mariuccia Monza e l’annuncio di un tavolo di confronto con gli studenti delle scuole superiori.

A Saronno la fortuna ha fatto tappa in via Guglielmo Marconi, dove una giocata al 10eLotto ha fruttato 48mila euro. Il premio è stato centrato nel concorso di martedì 20 ottobre grazie a un 7, come riportato da Agipronews. Nell’ultimo concorso il gioco ha distribuito complessivamente 28,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 3,16 miliardi.

Furto con danni al Gino’s Cafè, il bar sotto i portici di piazza Riconoscenza, preso di mira nella notte tra sabato e domenica. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso, portato via il registratore di cassa e poi abbandonato l’apparecchio nelle vicinanze, dove è stato recuperato dai carabinieri. Il bottino è stato di poche monetine, alcune delle quali sono finite a terra durante la fuga, anche nella zona di piazza La Malfa. Dal locale sarebbero sparite anche alcune bottiglie di birra. I proprietari sono riusciti comunque ad aprire domenica mattina e hanno sporto denuncia. Le indagini puntano anche sulle immagini della videosorveglianza cittadina.

Un secolo di vita per Maria Teresa Monza, per tutti Mariuccia, che ha festeggiato il centesimo compleanno il 16 ottobre alla Casa Gianetti, dove vive dal 2023. Nata a Saronno nel 1926, è la maggiore di tre sorelle e ha lavorato come responsabile amministrativa in una storica azienda della città. Nella sua lunga vita ha conservato ricordi del periodo della guerra e delle tappe più importanti della storia familiare. A rendere ancora più speciale questo traguardo è stato l’arrivo di un nuovo bisnipote, il piccolo Francesco. La festeggiata ha ricevuto anche la visita del sindaco, che le ha consegnato una pergamena ricordo e un libro sulla storia di Saronno.

Dopo le polemiche seguite alla manifestazione studentesca di venerdì scorso, l’assessora alle Politiche giovanili Lucy Sasso è intervenuta per chiarire il senso delle sue parole e scusarsi per una frase riconosciuta come poco chiara e decontestualizzata. Sasso ha ricordato le richieste dei ragazzi: scuole sicure e dignitose, percorsi scuola-lavoro realmente formativi, educazione all’affettività e alla sessualità, attenzione alla salute mentale e diritto allo studio. Ha inoltre condannato gli insulti rivolti ai giovani che avevano manifestato pacificamente. Nelle prossime settimane convocherà in Comune un tavolo con i rappresentanti degli studenti delle superiori, invitando i consiglieri comunali di tutti i gruppi, per raccogliere le loro richieste e favorire un confronto con le istituzioni.

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