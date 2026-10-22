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SARONNO – Un cero acceso alla finestra per dire “sì alla vita e diventare un piccolo riflesso del Paradiso”. È l’invito del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, che sabato 31 ottobre propone una “celebrazione di luce”, con il rosario, la messa di Tutti i Santi e la distribuzione di ceri ai fedeli.

Nella sera di Halloween, l’iniziativa mette al centro la luce e la speranza. Una proposta che, nelle intenzioni degli organizzatori, risponde alla crescente presenza commerciale di simboli legati al buio e all’oscurità.

Il programma inizierà alle 17,15 con il rosario a Maria, Regina dei Santi. I cinque misteri accompagneranno la preghiera attraverso le stagioni, fino al Paradiso. Il percorso richiama un dettaglio degli affreschi del Santuario: intorno all’altare sono raffigurati quattro santi a mezzo busto, ciascuno associato a una stagione: “San Giorgio, festeggiato il 23 aprile, rappresenta la primavera. San Rocco, il 16 agosto, richiama l’estate. San Martino, l’11 novembre, è legato all’autunno, mentre san Sebastiano, il 20 gennaio, rappresenta l’inverno”.

Alle 18 sarà celebrata la messa di Tutti i Santi, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai ragazzi delle scuole medie. Al termine, proprio a partire dai più giovani e poi a tutti i presenti, saranno distribuiti ceri con l’immagine degli angeli affrescati sulla cupola e di san Carlo Acutis, del quale in Santuario resta esposta una reliquia.

L’invito è a portare quella luce anche nelle case, mettendo un cero alla finestra: un gesto semplice per condividere il significato della celebrazione.

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