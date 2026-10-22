Limbiate, i Pescatori Amici del Laghettone vincono la finale di pesca dello storione
22 Ottobre 2026
SOMMA LOMBARDO – Magnifica vittoria nella finale del campionato italiano a coppie di pesca allo storione organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee disputata al Lago dei Gabbiani di Somma Lombardo lo scorso 18 ottobre che ha visto protagonisti due ragazzi di Limbiate.
La vittoria è stata, infatti, conquistata dalla coppia composta da Omar Ciurleo e Matteo Longo della società Pescatori Amici del Laghettone di Limbiate con 4.639 punti grazie anche alla pesca di uno storione di lago che contava una lunghezza di ben 177 centimetri.
Nonostante la pioggia che sicuramente ha reso ancor più complicata la competizione, i due pescatori iscritti alla società Pescatori Amici del Laghettone si sono distinti nel torneo riuscendo a conquistare il gradino più alto del podio tra le 39 coppie avversarie presenti a Somma Lombardo provenienti da tutta la Lombardia portando in alto il nome della città di Limbiate.
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