Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Massimo Uboldi, esponente di Movimento 5 stelle, alla presa di posizione di Azione sulle proteste degli studenti.

Il Movimento 5 Stelle ha letto con attenzione l’articolo comparso su “Il Saronno” a firma della sezione locale di Azione, in merito alla manifestazione e alle richieste avanzate dagli studenti sabato 17 in città.

Come M5S riteniamo più che legittime le istanze del mondo studentesco, che chiede giustamente più attenzione su sanità pubblica, istruzione, stato sociale e sicurezza. Sono battaglie che ci appartengono e che condividiamo.

Ciò che riteniamo deleterio e confusionario è invece il comunicato di Azione.

Andando con ordine: il M5S è una forza politica esterna all’istituzione comunale di Saronno, Azione, al contrario, si è presentata al giudizio dei cittadini sotto le mentite spoglie di una lista civica, ingannando di fatto gli elettori. Di civico, come dimostra anche questo articolo e molti altri comparsi sulla stampa locale, ha ben poco. Oggi governa la città insieme al Pd e alle altre forze di maggioranza.

E allora sorge spontanea una domanda: se non vi vanno bene le politiche del Pd, perché continuate a sostenere questa maggioranza? Siete presenti in Giunta con vostri assessori, condividendo tutte le scelte di questa amministrazione, e in consiglio comunale con consiglieri che al momento del voto le avallano. Non si può stare in maggioranza e atteggiarsi a opposizione quando fa comodo.

Inoltre, nel vostro intervento sovrapponete in maniera del tutto confusionaria temi di politica nazionale, senza conoscere i numeri reali dei provvedimenti che citate. Invitiamo la sezione locale di Azione a documentarsi prima di rilasciare certe dichiarazioni. E non legga i report del M5S, ma quelli della Banca d’Italia e della Ragioneria Generale dello Stato, che affermano ben altro rispetto a quanto da voi sostenuto.

E poi, perché furbescamente non fate alcun accenno ai 20 miliardi di spese militari – pari a una legge di bilancio – che Azione a livello nazionale ha votato favorevolmente? Perché non parlate del Patto di Stabilità europeo, che vincola l’Italia e che anche voi avete avallato?

Evitando quelle spese si potrebbero liberare risorse proprio per quei settori che voi stessi citate nel vostro articolo: sanità pubblica, istruzione, stato sociale e sicurezza. Settori che hanno bisogno di investimenti veri, invece di destinare miliardi all’acquisto di armamenti o di sottostare a vincoli che restringono l’operatività economica dello Stato italiano.

Come sempre, Azione tiene un piede in due scarpe. Questo vale a livello nazionale e vale, a maggior ragione, a livello strettamente locale. Dovreste spiegare alla cittadinanza come sia possibile sostenere questa maggioranza, condividendone le scelte amministrative, e poi prendere pubblicamente posizioni contro, facendo credere di essere all’opposizione, ingannando i cittadini di Saronno, fate chiarezza e assumetevi la vostra responsabilità politica,

altrimenti si sta parlando di aria fritta e si fa solo pura propaganda a favore della propria formazione politica.

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