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SARONNO – Giovedì 22 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno è attesa una giornata di bel tempo, con sole per tutto il giorno e nessuna precipitazione prevista. Le temperature saranno comprese tra una minima di 12°C e una massima di 20°C. I venti soffieranno tesi da Nord-Nordovest al mattino, per poi diventare moderati nel pomeriggio, mantenendo la stessa direzione. Non sono presenti allerte meteo.

Dopo due giornate segnate dalla pioggia, il tempo tornerà stabile e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le schiarite accompagneranno l’intera giornata, mentre le temperature massime raggiungeranno i 20°C. A caratterizzare il quadro meteorologico sarà soprattutto il vento settentrionale, più sostenuto nelle prime ore del giorno.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e orientali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti, inizialmente occidentali, saranno in intensificazione e ruoteranno verso i quadranti sud-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2050 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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