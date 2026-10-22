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SARONNO – La Barco ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 46 dipendenti. È il nuovo, pesante sviluppo della vertenza che da settimane interessa lo stabilimento di via Banfi. Oggi, giovedì 22 ottobre, i lavoratori scioperano ed è prevista un’assemblea alle 15,30 in azienda. La mobilitazione prosegue dopo l’annuncio del trasferimento in Cina di oltre la metà della produzione attualmente realizzata a Saronno.

A settembre era stato proclamato lo stato di agitazione, mentre venerdì 16 ottobre la comunicazione del trasferimento di oltre il 50% della produzione nello stabilimento di Suzhou, in Cina, aveva provocato uno sciopero con presidio davanti ai cancelli e un corteo dei dipendenti.

La mobilitazione e l’assemblea di oggi

Oggi è in programma una nuova giornata di sciopero, con un’assemblea fissata alle 15,30. Al centro del confronto ci sarà inevitabilmente la procedura che riguarda i 46 lavoratori e il futuro dello stabilimento saronnese.

Le organizzazioni sindacali Fim Cisl dei Laghi, Fiom Cgil Varese e Uilm Uil Varese, insieme alla rappresentanza sindacale unitaria, avevano già proclamato uno sciopero a oltranza degli straordinari, delle flessibilità lavorative, delle reperibilità e delle trasferte. Da lunedì 19 ottobre era inoltre iniziata un’astensione quotidiana di mezz’ora dal lavoro per entrambi i turni.

Barco è specializzata nella produzione di monitor e apparecchiature medicali, tra cui sistemi ad alta definizione destinati alle sale operatorie. Lo stabilimento si trova nello storico complesso industriale di via Banfi, legato alla storia della Fimi, della Phonola e della Philips. La nuova procedura di licenziamento collettivo rende ancora più concreta la crisi occupazionale. L’assemblea di oggi sarà un nuovo passaggio della mobilitazione avviata dai lavoratori per chiedere garanzie sul futuro della fabbrica e dell’occupazione a Saronno.

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