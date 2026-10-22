Città

SARONNO – Trasformare i passi nei corridoi in energia elettrica e organizzare gli spostamenti casa-scuola con un’app che mostra quanta anidride carbonica si risparmia. Sono le idee degli studenti dell’istituto professionale Antonio Parma di Saronno, tra i protagonisti della prima edizione di “Impronta Futura. Piccoli passi, grande impatto”. Il progetto educativo, promosso da Fondazione Ambienta, Spaggiari e La Fabbrica Società Benefit, riparte nell’anno scolastico 2026-2027 coinvolgendo le scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.

Al Parma gli studenti hanno proposto pavimenti piezoelettrici, capaci di convertire la pressione dei passi in energia elettrica. Sul fronte della mobilità è nata invece l’idea di EcoMove, un’app che combina la condivisione dei viaggi in auto tra famiglie, un servizio scolastico di biciclette condivise e un pannello per visualizzare l’anidride carbonica risparmiata. Due proposte progettuali che affrontano aspetti diversi della vita scolastica, dai consumi dell’edificio agli spostamenti quotidiani.

Il percorso parte proprio dalla misurazione dell’impronta ambientale dell’istituto. Studenti e studentesse raccolgono e analizzano dati su energia, rifiuti e mobilità, per individuare azioni sostenibili da attuare nella propria scuola. Possono poi sviluppare un progetto concreto, valutandone anche la fattibilità tecnica ed economica.

“Il progetto nasce con l’intento di promuovere, attraverso un percorso educativo, consapevolezza e partecipazione su temi ambientali cruciali del nostro tempo”, sottolinea Nino Tronchetti Provera, presidente di Fondazione Ambienta. “Inoltre, concretizza ulteriormente l’impegno che accomuna Fondazione Ambienta, Spaggiari e La Fabbrica: diffondere tra le future generazioni comportamenti in grado di conciliare sviluppo industriale e cultura ambientale”.

I dati della prima edizione aiutano a capire gli ambiti sui quali intervenire. Nel campione analizzato circa il 90% delle emissioni rilevate deriva dai consumi energetici degli edifici. Tra le scuole che hanno fornito informazioni su immobili e impianti, circa il 70% utilizza il metano come principale sistema di riscaldamento, mentre le pompe di calore si attestano al 20%. Il cappotto termico è presente in circa il 18% delle realtà che hanno risposto alla relativa domanda e gli infissi ad alta efficienza nel 25%. Si tratta dei risultati del campione coinvolto, non di dati riferiti specificamente al Parma.

Accanto alla proposta saronnese dei pavimenti che producono energia, all’istituto Alfonso Casanova di Napoli gli studenti hanno ricostruito digitalmente l’edificio e utilizzato una termocamera per individuare le dispersioni di calore, arrivando a ipotizzare interventi per migliorare l’efficienza energetica.

“Misurare significa prima di tutto conoscere. Impronta Futura porta gli studenti a lavorare sui dati reali, interpretarli e utilizzarli come punto di partenza per ideare soluzioni. È un modo concreto di fare didattica, che fonde conoscenze, competenze e capacità progettuale, rendendo i ragazzi protagonisti del cambiamento”, commenta Nicola de Cesare, amministratore delegato di Spaggiari.

Anche gli spostamenti offrono margini di miglioramento, ai quali guarda l’idea EcoMove del Parma. Nella prima edizione bus, tram, metropolitana e treno hanno rappresentato complessivamente circa il 35% dei chilometri percorsi, contro il 30% dell’auto privata. Le auto elettriche e ibride ricaricabili si sono fermate al 7%.

Sul fronte dei materiali, la carta rappresenta ancora in media circa il 60% degli strumenti utilizzati per lo studio e il lavoro in classe. All’istituto Gastaldi-Abba di Genova è stata proposta una “libreria del riuso”, per rimettere in circolazione libri, quaderni e materiale didattico ancora utilizzabili. Al Collegio Bianconi di Monza gli studenti hanno ideato la figura del referente ambientale di classe e proposto azioni per ridurre il consumo di plastica e carta.

La partecipazione a Impronta Futura è gratuita anche per il 2026-2027. Docenti e studenti hanno a disposizione un kit digitale con una guida per gli insegnanti, schede didattiche e contenuti multimediali. Come spiega Angela Mencarelli, amministratrice de La Fabbrica, gli strumenti accompagnano le classi nell’indagine sui diversi ambiti della sostenibilità, aiutandole a leggere i dati, confrontare le soluzioni e, per chi decide di proseguire, sviluppare il progetto. L’obiettivo è trasformare la sostenibilità in un’esperienza didattica fondata su analisi, confronto e progettazione.

Il percorso permette di certificare 15 ore di formazione scuola-lavoro, che diventano 30 con la realizzazione del progetto. Le classi possono candidare i propri lavori al concorso nazionale entro l’11 maggio 2027. Informazioni e modalità di partecipazione sono disponibili su improntafutura.scuola.net.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09