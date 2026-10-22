SARONNO – Le scuse dell’assessora Lucy Sasso, la responsabilità di chi ricopre incarichi pubblici e la richiesta di una risposta alla sindaca Ilaria Pagani. Sono i temi del comunicato scritto da Andrea Lava per il Comitato costituente di Futuro Nazionale di Saronno, che interviene anche sulla pluralità delle opinioni dei giovani.

Ecco il testo integrale

Le scuse dell’assessore Lucy Sasso per una frase da lei stessa definita poco chiara sono un passaggio dovuto, ma non esauriscono la questione politica e istituzionale emersa in questi giorni.

Dopo un confronto partecipato e condiviso, il Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Saronno ha deciso di esprimere la propria posizione attraverso la voce di un giovane rappresentante, chiamato ad offrire una riflessione maturata da una lettura diversa da quella proposta dall’assessore Sasso e dare spazio a una sensibilità giovanile che non si riconosce nelle sue parole.

“Il punto non è mettere in discussione il diritto degli studenti a manifestare, né sminuire le loro richieste. Il diritto alla partecipazione, al confronto e alla protesta pacifica va rispettato sempre, indipendentemente da chi governa e da chi manifesta.

Il punto è un altro: chi ricopre un incarico istituzionale ha una responsabilità diversa da quella di un semplice militante politico.

Un assessore è certamente libero di avere le proprie opinioni, ma quando interviene pubblicamente porta con sé il peso della funzione che ricopre. Per questo le parole, il linguaggio e il comportamento devono essere all’altezza di un ruolo che rappresenta l’intera comunità, non soltanto una parte politica.

È lo stesso principio che abbiamo sostenuto nel caso dell’assessore Rufini e che continuiamo a ribadire oggi. Non cambiamo posizione a seconda di chi pronuncia determinate parole: le istituzioni meritano equilibrio, responsabilità e rispetto sempre.

Per questo sorprende soprattutto il silenzio del Sindaco Ilaria Pagani.

Dopo due gravi episodi che hanno coinvolto esponenti della sua Giunta, riteniamo legittimo chiedere al Sindaco di chiarire quale sia la linea dell’amministrazione: quali standard di comportamento pubblico ritiene debbano rispettare i propri assessori? Quale idea di responsabilità istituzionale intende difendere?

Come giovane, inoltre, non accetto che qualcuno pretenda di rappresentare automaticamente un’intera generazione.

I giovani non sono un blocco politico uniforme. Hanno idee diverse, sensibilità diverse e opinioni diverse. Ascoltarli significa rispettare questa pluralità, non utilizzare la loro partecipazione come terreno di contrapposizione politica.

Ben venga quindi un tavolo di confronto con gli studenti, purché sia realmente aperto, plurale, orientato ai problemi concreti e soprattutto non strumentale.

Chiedere responsabilità non significa alimentare una polemica. Significa pretendere che chi rappresenta le istituzioni sia consapevole del peso delle proprie parole.

E’ per questo che continuiamo a chiedere una risposta chiara al Sindaco con la speranza che arrivi al più presto.

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