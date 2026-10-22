Città

SARONNO – Una domenica all’insegna dei sapori autunnali e della tradizione alpina, con il profumo delle caldarroste a riempire il centro cittadino. Il gruppo Alpini di Saronno, appartenente alla sezione di Varese dell’Associazione nazionale alpini, ha organizzato per domenica 25 ottobre la tradizionale Castagnata alpina, un appuntamento dedicato a tutti coloro che vorranno gustare le castagne appena arrostite e trascorrere qualche momento in compagnia.

L’iniziativa si svolgerà in piazza Volontari del Sangue, dove gli alpini saranno presenti dalle 8.30 alle 18.30, proponendo per tutta la giornata le tradizionali caldarroste preparate sul posto.

Sarà dunque un’intera domenica dedicata a uno dei prodotti più caratteristici dell’autunno, con le castagne arrostite nelle grandi padelle e servite ai cittadini che si fermeranno allo stand allestito dal gruppo saronnese.

La Castagnata rappresenterà anche un’occasione per incontrare gli alpini, da sempre protagonisti di numerose iniziative associative e momenti di aggregazione sul territorio. Un appuntamento che unirà la semplicità di una tradizione gastronomica alla possibilità di ritrovarsi in piazza, nel cuore della città.

Gli organizzatori hanno previsto anche un’alternativa per chi non riuscisse a raggiungere piazza Volontari del Sangue: le castagne potranno essere acquistate anche nella sede degli Alpini, in via Volonterio 5.

L’appuntamento sarà quindi per domenica 25 ottobre, dalle 8.30 alle 18.30, in piazza Volontari del Sangue, per una giornata tra caldarroste, atmosfera autunnale e convivialità.

22102026