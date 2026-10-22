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TRADATE – Una domenica di festa e di ritrovo per la comunità di Abbiate Guazzone, dove è stato inaugurato il nuovo bar dell’oratorio. Un momento atteso, che ha riunito grandi e piccoli nonostante il maltempo, per celebrare l’apertura di uno spazio rinnovato e pensato per favorire l’aggregazione e la socialità. L’inaugurazione si è svolta domenica scorsa, 18 ottobre, con una giornata di festa che la pioggia non è riuscita a rovinare. Il nuovo bar rappresenta un punto di riferimento per la vita dell’oratorio, un luogo dove incontrarsi, trascorrere del tempo insieme e accogliere le famiglie e i ragazzi che frequentano gli spazi parrocchiali.

A raccontare l’iniziativa è stata la Comunità pastorale Santo Crocifisso in Tradate, che attraverso i propri canali social ha condiviso la soddisfazione per il risultato raggiunto. «Che festa domenica all’oratorio di Abbiate! Abbiamo inaugurato il nostro nuovo bar, un posto più bello per stare insieme, ritrovarsi e accogliere tutti, grandi e piccoli», si legge nel messaggio diffuso dalla comunità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto, mettendo a disposizione tempo, impegno e passione, e alle persone che hanno preso parte all’inaugurazione.

«La pioggia non ci ha fermato… e non ci fermerà mai!», hanno sottolineato gli organizzatori, rilanciando l’invito a frequentare il bar e l’oratorio. L’apertura del locale rinnovato ha rappresentato così non soltanto un intervento di miglioramento degli spazi, ma anche un’occasione per ribadire il ruolo dell’oratorio come luogo di incontro e condivisione nella vita della comunità di Abbiate Guazzone.

22102026