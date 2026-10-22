Cronaca

UBOLDO – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 ottobre, lungo la provinciale che attraversa il territorio comunale. Per cause ancora da accertare, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate violentemente, rendendo necessaria la mobilitazione dei soccorsi. L’allarme è scattato subito dopo l’impatto, che secondo le prime informazioni sarebbe stato particolarmente violento. La centrale operativa di Areu 118 ha mobilitato due ambulanze, un’automedica e anche l’elisoccorso, inviato sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte. Il sinistro si è verificato alle 19.30 lungo il tratto locale della provinciale, che prende il nome di via 4 novembre, alla periferia del paese.

In base alle prime notizie disponibili, sarebbero quattro le persone coinvolte nell’incidente ed il motociclista sarebbe rimasto gravemente ferito. Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, incaricati degli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità, ed i vigili del fuoco.

La situazione resta in evoluzione e ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti potranno emergere nelle prossime ore.

(foto archivio)

22102026