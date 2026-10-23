Saronnese

SARONNO – La protesta dei lavoratori Barco è a pochi passi dal municipio. Con 46 dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, Gianpietro Guaglianone, esponente di Fratelli d’Italia, esprime solidarietà e chiede alla sindaca Ilaria Pagani di rendere note le iniziative intraprese dall’amministrazione. La vertenza dello stabilimento di via Banfi riguarda il trasferimento di oltre metà della produzione in Cina. Una prospettiva contro la quale i dipendenti si sono mobilitati con scioperi e presidi.

“Esprimo piena vicinanza alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie. L’incertezza sul posto di lavoro pesa sulla vita quotidiana e sui progetti di ciascuno. La loro preoccupazione merita ascolto e un impegno concreto delle istituzioni” afferma Guaglianone.

La richiesta al sindaco parte dal confronto con i dipendenti e i sindacati. “Chiedo a Pagani di rendere pubblico quali iniziative abbia intrapreso sulla vertenza Barco. Mi auguro che abbia già incontrato i lavoratori e le rappresentanze sindacali e che il Comune si sia attivato per sostenerli, anche dando visibilità alla loro protesta. Lo stabilimento è a pochi passi dal municipio: auspico che questa vicinanza sia diventata anche un’occasione di ascolto diretto“.

Guaglianone richiama quindi il precedente Electrolux, per il quale Pagani aveva espresso pubblicamente solidarietà e rivendicato contatti con i sindacati e un coordinamento con gli altri Comuni del territorio. “Per Electrolux la sindaca ha manifestato attenzione e disponibilità a seguire la vertenza. Chiedo che lo stesso impegno venga dedicato alla Barco, informando la città sui contatti avviati e sulle iniziative che il Comune può sostenere per difendere i posti di lavoro”.

L’esponente di Fratelli d’Italia conclude con una richiesta precisa: “Vorremmo sapere se ci siano già stati incontri con i lavoratori e i sindacati, se sia stato avviato un confronto con l’azienda e quali istituzioni siano state coinvolte. Se questo lavoro è già iniziato, è utile renderlo noto. I dipendenti devono poter sentire che Saronno è al loro fianco”.

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