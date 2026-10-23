Basket

SARONNO – Un ex giocatore della NBA per far crescere i giovani talenti del basket saronnese. La Robur Basket Saronno ha annunciato l’ingresso nel proprio staff tecnico di Alex Acker, statunitense con un passato nel massimo campionato professionistico americano e nelle principali competizioni europee, che dalla stagione 2026-2027 metterà la propria esperienza a disposizione del settore giovanile della società biancazzurra.

Una novità importante per il club che ha la propria casa al PalaRonchi di via Colombo e che punta a rafforzare il percorso di formazione dei suoi giovani cestisti, affidandosi a un personaggio che ha conosciuto il basket ai massimi livelli internazionali.

«Ben arrivato coach Alex!», è il messaggio con cui la Robur ha ufficializzato il nuovo ingresso nello staff. La società ha sottolineato soprattutto il contributo che Acker potrà offrire nella crescita tecnica dei ragazzi: «Un esempio ma soprattutto una grande guida che aiuterà i nostri ragazzi a sviluppare al meglio la parte tecnica del loro gioco».

Un curriculum di assoluto rilievo quello del nuovo tecnico della Robur. Nato il 21 gennaio 1983 a Compton, in California, Alex Acker ha 43 anni ed è stato una guardia di 1,96 metri. Dopo essersi messo in evidenza nel campionato universitario americano con Pepperdine, nel 2005 è stato selezionato dai Detroit Pistons al secondo giro del Draft NBA, con la sessantesima scelta assoluta. La sua esperienza nella NBA comprende due periodi con i Detroit Pistons e un passaggio ai Los Angeles Clippers nella stagione 2008-2009. Complessivamente ha disputato 30 partite di stagione regolare nel massimo campionato americano. La parte più consistente della sua carriera si è però sviluppata in Europa, dove ha indossato maglie prestigiose come quelle dell’Olympiacos in Grecia e del Barcellona in Spagna, partecipando anche all’Eurolega, la principale competizione continentale per club. Acker conosce inoltre il basket italiano: nella stagione 2009-2010 ha giocato con l’Olimpia Milano. Successivamente ha militato anche nel Le Mans, in Francia.

Un percorso sportivo che lo ha portato a confrontarsi con differenti scuole cestistiche, dal basket universitario americano alla NBA, fino ai campionati professionistici europei. Un bagaglio di esperienze che ora potrà risultare particolarmente prezioso nell’insegnamento dei fondamentali e nello sviluppo delle capacità individuali dei giovani atleti.

L’incarico annunciato dalla Robur riguarda proprio il settore giovanile, con particolare attenzione alla crescita tecnica dei ragazzi. Per i giovani cestisti saronnesi si apre così l’opportunità di allenarsi sotto la guida di un ex professionista che ha calcato alcuni dei parquet più prestigiosi del basket internazionale, portando al PalaRonchi di via Colombo un’esperienza maturata tra Stati Uniti ed Europa.

(foto: Acker alla Robur)

23102026