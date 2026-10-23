Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una settimana intensa per la Caronnese, tra il pareggio nel derby con l’Ardor Lazzate, il colpo di mercato Francesco Giangaspero e la preparazione della sfida casalinga di domenica contro il Legnano. Un confronto di alta classifica, con i rossoblù di mister Andrea Tomasoni determinati a confermare le proprie ambizioni nel girone A di Eccellenza. A fare il punto della situazione è Stefano Vercellotti, direttore dell’area tecnica e sportiva della prima squadra, soddisfatto soprattutto dell’arrivo del nuovo centravanti. «Non è stato semplice portare Giangaspero a Caronno Pertusella, perché le trattative a stagione in corso sono sempre più complicate rispetto a quelle estive. Devo dire però che il giocatore è sempre stato convinto della nostra proposta e di vestire la maglia della Caronnese».

L’ingaggio dell’attaccante classe 1993, con oltre 160 reti in carriera tra Serie D ed Eccellenza, completa un reparto offensivo già particolarmente produttivo. «Mancava il tassello del centravanti, anche se senza avere una punta di ruolo siamo il secondo miglior attacco del girone con 15 gol all’attivo, a cui vanno aggiunti i 10 gol segnati nelle tre partite di Coppa Italia. Adesso abbiamo aggiunto un giocatore importante che ci permette di avere ancora più soluzioni», ha sottolineato Vercellotti.

Il direttore ha poi ripercorso il pareggio di domenica scorsa sul campo dell’Ardor Lazzate, terminato 1-1, con vantaggio rossoblù di Colombo al 5′ della ripresa e immediata risposta dei padroni di casa con Vavassori due minuti più tardi. «Un buon punto, contro una squadra che verrà fuori e su un campo sempre particolarmente insidioso. Abbiamo preso subito la traversa con Corno, ma anche Paloschi ha fatto alcune parate importanti».

Ora l’attenzione si è spostata sul Legnano, avversario diretto nella corsa alle prime posizioni. Vercellotti ha espresso fiducia nelle qualità della squadra: «Abbiamo un gruppo che in passato non ho mai avuto. Giocatori forti, dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale». Un elogio anche all’allenatore Tomasoni, capace di compattare ulteriormente lo spogliatoio, come dimostrato dalla rimonta sul campo del Sedriano.

Le ambizioni della Caronnese non si limitano al campionato. «Siamo ai quarti di finale di Coppa Italia e vogliamo provare a portarla a Caronno Pertusella», ha ricordato il dirigente, che domenica vivrà anche una sfida particolare da ex del Legnano. E in caso di successo non ha dubbi: «Esulto. Nel pieno rispetto degli avversari e con la consapevolezza di tenere i piedi ben saldi a terra. Nulla è stato fatto e la strada è ancora lunga».

La classifica del girone A di Eccellenza dopo sei giornate: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

23102026