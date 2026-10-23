Politica

SARONNO – “Il Governo Meloni è riuscito nell’impresa di mettere in ginocchio due settori strategici dell’economia italiana: trasporti e agricoltura. Mentre Salvini, dopo giorni di proteste degli autotrasportatori, fissa il confronto al 27 ottobre, altre tonnellate di prodotti agricoli restano bloccate sui camion e marciscono. A pagare il prezzo della sua incapacità di gestire questa crisi sono gli agricoltori. Servono ristori e servono subito”.

Cosi la vicepresidente dei deputati di Italia Viva Casa – Riformista Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, durante il question time con il ministro Francesco Lollobrigida.

“Le filiere agricole sono già allo stremo per mesi consecutivi di aumento dei costi di produzione. Il gasolio agricolo, che pochi mesi fa costava 80 centesimi al litro, ieri è stato scaricato al doppio. Le misure messe in campo sono dei momentanei palliativi. Costi insostenibili che si sommano alle perdite provocate dal blocco dei trasporti, che provocheranno un ulteriore effetto domino sul carrello della spesa. Il Governo continua a celebrare il Made in Italy e fa l’elenco delle misure messe in campo, ma qualcosa non torna. Delle due l’una, o gli agricoltori che manifestano le loro sofferenze stanno scherzando, o le risorse fanno fatica ad arrivare realmente in campo. Evidentemente un problema c’è e va risolto urgentemente”.

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