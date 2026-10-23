iltra2

CASTELSEPRIO – Un Halloween diverso dal solito, tra antiche rovine, misteri, leggende e racconti legati alle tradizioni del passato. Sabato 31 ottobre il Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio ospiterà un pomeriggio speciale dedicato alla festa più misteriosa dell’anno, con iniziative pensate sia per i bambini e le famiglie sia per gli adulti, in uno scenario particolarmente suggestivo.

L’appuntamento, promosso dal Parco archeologico nell’ambito delle attività della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, offrirà l’occasione di scoprire il patrimonio storico e archeologico di Castelseprio attraverso un programma che unirà divertimento, curiosità e approfondimento culturale.

Dalle 14 alle 17 spazio ai bambini e alle famiglie, che potranno partecipare a un’avventura tra enigmi, misteri e storie da brivido. Le attività saranno ambientate nel complesso archeologico, dove le testimonianze dell’antico insediamento contribuiranno a creare l’atmosfera ideale per un pomeriggio all’insegna della scoperta e dell’immaginazione. Un modo originale per avvicinare anche i più piccoli alla storia del territorio, trasformando la visita a un luogo di grande interesse culturale in un’esperienza coinvolgente, tra racconti e piccoli misteri da risolvere.

Alle 15 è invece prevista una visita guidata dedicata agli adulti, condotta dal direttore del Parco archeologico, Luca Polidoro. Il percorso proporrà un viaggio alla scoperta degli antichi riti e delle origini di Halloween, approfondendo le tradizioni e le credenze che, nel corso dei secoli, hanno contribuito alla nascita e all’evoluzione di questa ricorrenza. A rendere particolare l’iniziativa sarà anche la cornice del Parco archeologico di Castelseprio, uno dei luoghi storici più significativi del Varesotto, con le sue testimonianze di epoca tardoantica e medievale. Le antiche strutture in pietra e i resti degli edifici offriranno uno scenario insolito per celebrare Halloween, lontano dalle consuete feste in maschera. L’iniziativa si svolgerà dunque sabato 31 ottobre, con le attività per bambini e famiglie dalle 14 alle 17 e la visita guidata per adulti alle 15.

La prenotazione è consigliata e può essere effettuata scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Un’occasione per trascorrere il pomeriggio di Halloween in maniera originale, riscoprendo il fascino dell’antica Castelseprio e delle sue rovine attraverso il filo conduttore dei misteri e delle tradizioni del passato.

23102026