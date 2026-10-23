CERIANO LAGHETTO – I cattivi odori che da mesi suscitano segnalazioni al Villaggio Brollo arrivano in consiglio comunale. Sabato 24 ottobre alle 10, nella sala consiliare del municipio in piazza Lombardia, si terrà la seduta con al primo punto il confronto sul caso degli “odori industriali”. L’appuntamento è annunciato come aperto agli interventi della cittadinanza.

La convocazione segue la richiesta depositata il 7 ottobre dal gruppo di minoranza Lega Ceriano Laghetto, firmata dai consiglieri Dante Cattaneo, Roberto Leone Crippa e Antonella Imperato. La proposta prevedeva di organizzare il confronto al centro civico di via Dante, nel quartiere interessato dai disagi. La seduta si svolgerà invece in municipio.

Al centro della discussione ci sono le molestie olfattive segnalate dai residenti del Villaggio Brollo e delle aree vicine, che hanno portato alla mobilitazione dei cittadini e ad approfondimenti da parte degli enti competenti.

Dopo il punto sugli odori industriali, il consiglio esaminerà i verbali delle sedute precedenti, due variazioni di bilancio, il bilancio consolidato 2025 e l’adesione all’azienda speciale consortile Csbno per la gestione integrata dei servizi della biblioteca comunale “Cesare Parazzini”.