Groane

CESATE – Da piazza Poss fino all’area Coop, per vedere da vicino la zona indicata per il datacenter. È il percorso della manifestazione “Stop datacenter a Cesate”, organizzata dal Comitato per la tutela ambiente Cesate per sabato 24 ottobre.

Il ritrovo è fissato alle 9,30 in piazza Poss, con partenza alle 10. L’iniziativa vuole dare voce alla contrarietà al datacenter e richiamare l’attenzione sulla tutela dell’ambiente.

Il corteo attraverserà via Sondrio, via Puccini e via don O. Moretti, raggiungendo piazza della Pace. Proseguirà poi lungo via Ticino, via Piave, via Adige e via Trebbia, fino all’area Coop. Da questo punto, spiegano gli organizzatori nella locandina, sarà possibile vedere il luogo indicato per la realizzazione del datacenter.

“Visitiamo insieme l’area”, “Difendiamo l’ambiente” e “Facciamo sentire la nostra voce” sono gli inviti con cui il comitato chiama alla partecipazione.

La manifestazione è presentata come pacifica e aperta a tutti. Ai partecipanti viene consigliato di indossare scarpe comode e portare acqua, nel rispetto della città e dell’ambiente.

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