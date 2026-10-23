Lombardia

MILANO – Nuove regole per la realizzazione dei data center in Lombardia, con maggiori garanzie sul consumo di acqua, sull’utilizzo di energia rinnovabile e sull’impatto ambientale e urbanistico delle strutture. La Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha approvato un progetto di legge che introduce modifiche alla normativa sui centri di elaborazione dati, un settore in forte espansione anche sul territorio lombardo. Le novità sono contenute nella «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2026» e puntano a conciliare l’arrivo di nuovi investimenti tecnologici con la tutela delle risorse naturali e le esigenze dei Comuni interessati dagli insediamenti.

«La Lombardia sta registrando un interesse crescente da parte degli operatori del settore digitale, favorito dalla forza del suo sistema produttivo e dalla qualità delle sue infrastrutture», ha spiegato l’assessore regionale alle Risorse energetiche, Massimo Sertori. «Con queste modifiche vogliamo adeguare la normativa a un fenomeno in rapida evoluzione, per essere in grado non soltanto di accogliere nuovi investimenti, ma soprattutto di governarli in modo efficace e coerente con le esigenze del territorio».

Uno dei punti principali riguarda il consumo di acqua, utilizzata dai data center soprattutto per il raffreddamento delle apparecchiature informatiche. Per i nuovi impianti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, il progetto di legge prevede il ricorso a sistemi di raffreddamento capaci di limitare sensibilmente il fabbisogno idrico, privilegiando le tecnologie più efficienti.

Un’altra novità riguarda l’energia elettrica, considerando gli elevati consumi necessari al funzionamento delle strutture. La quota non coperta da produzione rinnovabile destinata all’autoconsumo dovrà essere acquistata attraverso accordi di approvvigionamento da fonti rinnovabili. L’obiettivo è quindi favorire un’alimentazione energetica maggiormente sostenibile.

Più rigorose anche le verifiche sulla disponibilità della rete elettrica. Prima di avviare l’iter autorizzativo, i proponenti dei nuovi data center dovranno ottenere da Terna o dal gestore della distribuzione una certificazione che attesti la fattibilità della connessione.

Una misura pensata anche per evitare che richieste di allacciamento relative a progetti non ancora concretamente realizzabili finiscano per complicare la programmazione della rete. «La procedura punta a ridurre le richieste che non corrispondono a concreti progetti di realizzazione e che rischiano di alterare il quadro complessivo delle istanze di connessione», ha precisato Sertori.

Particolare attenzione viene riservata anche al consumo di suolo, soprattutto agricolo, e al ruolo delle amministrazioni comunali. Per i data center previsti fuori dalle aree considerate prioritarie, qualora il progetto non sia conforme al Piano di governo del territorio sarà necessaria una variante urbanistica. Se invece il Pgt consente già l’intervento, dovrà essere predisposto un piano attuativo, da sottoporre a Valutazione ambientale strategica quando gli effetti dell’insediamento non siano già stati valutati.

L’indirizzo regionale è quello di privilegiare le aree industriali dismesse e i terreni già destinati ad attività produttive, limitando il ricorso a nuove superfici agricole.

«Rafforziamo la possibilità dei Comuni di governare queste trasformazioni e di valutarne gli effetti sulle comunità», ha sottolineato l’assessore. «Il nostro obiettivo è orientare gli investimenti verso progetti di qualità, coerenti con le caratteristiche dei territori e capaci di rappresentare un’opportunità concreta per la Lombardia».

Le nuove disposizioni non sono ancora entrate in vigore: il provvedimento approvato dalla Giunta dovrà completare il proprio iter legislativo. Una volta diventate legge, le modifiche si applicheranno alle domande presentate successivamente alla loro entrata in vigore, mentre i procedimenti già avviati continueranno a seguire le regole precedenti. Una distinzione importante per gli operatori del settore e per i Comuni, chiamati a confrontarsi con una domanda crescente di insediamenti tecnologici che, pur rappresentando un’opportunità economica, comportano anche esigenze significative in termini di energia, acqua e infrastrutture.

(foto archivio: il rendering del progetto del data center di Cesate)

23102026