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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 21 ottobre, ci sono l’appello per ritrovare una moto rubata con una ricompensa di 500 euro, un incidente tra un’auto e una moto a Gerenzano, le iniziative del Santuario di Saronno per la sera di Halloween e la richiesta di chiarimenti rivolta alla sindaca Ilaria Pagani da Futuro Nazionale.

Una ricompensa di 500 euro per chi aiuterà a ritrovare una Husqvarna 450 Supermotard rubata domenica 19 ottobre a Turate, nella zona dell’ingresso autostradale, intorno a mezzogiorno. Il proprietario ha lanciato un appello chiedendo di condividere la segnalazione e fornire informazioni concrete e verificabili utili al recupero del mezzo. La moto è riconoscibile dalla livrea bianca e nera, dalle grafiche gialle con il marchio Rockstar e dal numero 28 sulle carene. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare direttamente Tommaso al numero 351 845 5840.

Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo dopo uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto giovedì 22 ottobre, intorno alle 14.10, all’incrocio tra la Varesina e via Berra, a Gerenzano. Il giovane viaggiava sulla moto ed è stato soccorso da un’ambulanza e dal personale di un mezzo di soccorso avanzato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Saronno. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno propone per sabato 31 ottobre una “celebrazione di luce” in occasione della sera di Halloween. Il programma prevede alle 17.15 il rosario dedicato a Maria, Regina dei Santi, seguito alle 18 dalla messa di Tutti i Santi, con particolare attenzione alle famiglie e ai ragazzi delle scuole medie. Al termine saranno distribuiti ai presenti dei ceri decorati con l’immagine degli angeli affrescati sulla cupola e di san Carlo Acutis. L’invito è ad accendere una candela anche alla finestra di casa, come gesto di speranza e di adesione al significato della ricorrenza, in alternativa alla simbologia commerciale legata al buio e all’oscurità.

Futuro Nazionale torna a chiedere alla sindaca Ilaria Pagani una presa di posizione sulle dichiarazioni degli assessori Francesca Rufini e Lucy Sasso, sollevando una questione di responsabilità istituzionale. Nel comunicato firmato da Andrea Lava per il Comitato costituente cittadino, il movimento riconosce le scuse di Sasso per una frase definita dalla stessa assessora poco chiara, ma sostiene che non siano sufficienti a chiudere il confronto politico. Futuro Nazionale ribadisce il diritto degli studenti a manifestare pacificamente e chiede che chi ricopre incarichi pubblici tenga conto del ruolo di rappresentanza dell’intera comunità. Il gruppo domanda quindi a Pagani di chiarire quali comportamenti si aspetti dai componenti della Giunta e quale idea di responsabilità istituzionale intenda difendere, auspicando anche che il tavolo di confronto con gli studenti sia aperto, plurale e non strumentale.

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