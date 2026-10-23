Cronaca

VAREDO – Circolava a bordo di un monopattino elettrico privo del contrassegno identificativo obbligatorio, ma durante il controllo della polizia locale è emerso che aveva con sé anche della droga. Protagonista dell’episodio un giovane di 22 anni, di nazionalità egiziana, fermato nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di vigilanza sul territorio.

L’intervento è avvenuto durante uno dei servizi di prevenzione e controllo organizzati nell’ambito del progetto Parco delle Groane, che prevede la collaborazione tra diversi comandi di polizia locale della zona. Gli agenti, impegnati nelle verifiche sulla circolazione stradale, hanno notato il monopattino elettrico che viaggiava senza il previsto contrassegno identificativo e hanno deciso di fermarne il conducente per un controllo. Nel corso degli accertamenti, la pattuglia ha scoperto che il ventiduenne aveva con sé un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. Si trattava di circa tre grammi di hashish, che sono stati sequestrati.

Per il giovane è scattata la contestazione amministrativa per la detenzione di droga a uso personale. A questa si è aggiunta la sanzione prevista dal Codice della strada per la circolazione con un monopattino elettrico sprovvisto del contrassegno identificativo.

L’episodio si inserisce nell’attività di controllo del territorio condotta dalle polizie locali attraverso il progetto Parco delle Groane, con servizi coordinati finalizzati alla prevenzione delle irregolarità e al contrasto dei comportamenti illeciti.

23102026