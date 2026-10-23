Cronaca

UBOLDO – Stava tornando a casa dopo le lezioni all’istituto Riva di Saronno quando la sua moto si è scontrata con un’auto. È morto Andrea Carbone, vent’anni, residente a Legnano. Studiava nell’istituto saronnese e già lavorava. L’incidente è avvenuto ieri sera, giovedì 22 ottobre, intorno alle 19,30, lungo la provinciale 527, nel tratto di via IV Novembre a Uboldo

Prima la notizia dello schianto e delle sue condizioni gravissime, poi quella della morte hanno lasciato senza parole chi lo conosceva

L’allarme è scattato intorno alle 19,30, nella zona del complesso commerciale all’uscita del paese verso Rescaldina. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanze ed elisoccorso. I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione e il ventenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Nonostante i soccorsi, il giovane è morto nella notte.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre tre persone: una ragazza di 14 anni, un uomo e una donna entrambi di 48 anni. Un’altra persona è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Saronno.

In via IV Novembre sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Saronno. Ai militari sono affidati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro tra l’auto e la moto e chiarire le responsabilità. Come prassi sono stati messi sotto sequestro la moto del giovane e l’auto coinvolta nel sinistro.

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