Cronaca

BRIANZA – Una vasta operazione antimafia della Guardia di finanza è scattata nelle scorse ore tra le province di Milano e Monza Brianza, con ramificazioni anche all’estero. Al centro dell’inchiesta una presunta organizzazione criminale che avrebbe gestito una vera e propria banca clandestina al servizio della criminalità organizzata, attraverso un sistema di riciclaggio internazionale e operazioni finanziarie illecite. Sono complessivamente 30 le persone raggiunte da misure cautelari: per 16 è stata disposta la custodia in carcere, mentre altre 14 sono destinatarie degli arresti domiciliari. Contestualmente è stato emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per un valore superiore a 21 milioni di euro.

L’operazione è condotta dai finanzieri dei comandi provinciali di Milano e Monza Brianza, in esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della procura milanese e dalla Direzione nazionale antimafia, con il supporto dello Scico, il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza, e del Nucleo speciale repressione frodi tecnologiche. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, il gruppo avrebbe costituito un sistema finanziario occulto utilizzato per movimentare e riciclare denaro di provenienza illecita. Le accuse contestate nell’ambito dell’inchiesta comprendono, a vario titolo, associazione per delinquere aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, riciclaggio internazionale, frodi fiscali, reati fallimentari, traffico di sostanze stupefacenti e violazioni della normativa sulle armi. L’attività investigativa, sviluppata dai finanzieri milanesi insieme ai colleghi del gruppo di Monza, avrebbe permesso di ricostruire il funzionamento della presunta struttura finanziaria clandestina e i suoi collegamenti con diversi ambiti della criminalità organizzata.

L’operazione ha assunto anche una dimensione internazionale, con arresti in corso in Spagna e Svizzera e perquisizioni effettuate in diverse province italiane. Particolarmente ingente il patrimonio interessato dai provvedimenti di sequestro. Le operazioni riguardano denaro contante, disponibilità sui conti correnti, criptovalute, automobili, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso e apparecchiature per il conteggio delle banconote.

Ulteriori particolari sull’inchiesta, sui soggetti coinvolti e sul funzionamento della presunta banca clandestina sono attesi dalla comunicazione ufficiale della procura della Repubblica di Milano.

Le contestazioni si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

23102026